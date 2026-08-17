Jefferies reprend le suivi de Honeywell à conserver, objectif 255 dollars

Jefferies a annoncé lundi avoir repris le suivi du titre Honeywell Technologies avec une recommandation conserver et un objectif de cours de 255 dollars, estimant que la dynamique opérationnelle solide affichée par le groupe industriel américain est déjà bien intégrée dans les cours.

Une exécution opérationnelle sans faute suite à la scission

Dans une note, le broker fait valoir que le spécialiste de l'automatisation et des logiciels industriels a enregistré un solide début d'exercice à la suite de la scission de sa branche aéronautique, comme l'illustre le récent relèvement de ses prévisions annuelles.

Selon ses projections, la croissance organique des ventes devrait s'accélérer au second semestre 2026 pour atteindre environ 5%, portée par une demande soutenue de ses marchés et de ses métiers clés.

Une barre fixée très haut par les analystes

Toutefois, cette excellente trajectoire opérationnelle semble déjà largement intégrée dans les cours, poursuit le courtier, qui dit anticiper une croissance organique de 5% au second semestre 2026, là où le consensus se montre plus exigeant encore avec une prévision moyenne de 5,5%, laissant très peu de marge à d'éventuelles déceptions.

Son estimation de bénéfice par action (BPA) pour 2027 s'établit à 9,87 dollars, un niveau inférieur aux 10,10 dollars attendus par le marché, une prudence que Jefferies explique par la prise en compte d'un tassement temporaire des marges de la division de matériaux avancés PA&T, consécutif à l'effet dilutif de l'intégration des actifs de Johnson Matthey.

Une réaction modérée en Bourse

A cet égard, les anticipations de marché apparaissent particulièrement agressives, juge le professionnel : alors que le management de Honeywell vise un BPA de 12 dollars à l'horizon 2029, la communauté financière projette déjà un chiffre de 12,66 dollars, ce qui conduit le broker à juger que le profil risque/rendement est équilibré, justifiant le maintien d'une opinion neutre à ces niveaux de cours.

Un peu plus d'une demi-heure après l'ouverture de Wall Street, le titre Honeywell International cédait 0,8% à 232,1 dollars.