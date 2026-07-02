Jefferies relève ses prévisions de résultats sur Vestas

Jefferies réitère son conseil à l'achat sur le titre Vestas avec un objectif de cours de 215 DKK avant la publication des résultats du deuxième trimestre.

Jefferies anticipe un deuxième trimestre favorable, porté par la vigueur des commandes terrestres, la poursuite d'une solide exécution des projets, notamment en mer, ce qui devrait renforcer la confiance dans le potentiel d'amélioration des marges dans les années à venir, et la poursuite de la reprise des services.

"L'obtention de nouveaux contrats et une meilleure visibilité sur l'après-article 232 aux États-Unis, attendues au second semestre, demeurent des catalyseurs clés pour le titre, et nous relevons par conséquent nos prévisions pour 2028" indique le bureau d'analyse.

Selon Jefferies, les commandes annoncées s'élèvent à 2,8 GW pour le deuxième trimestre, entièrement tirées par le marché domestique, les principaux marchés étant l'Allemagne et les États-Unis, ce qui pourrait porter le total des commandes à près de 3,2 GW, soit 11 % de plus que les commandes en Virginie, ce qui implique une croissance de 58 % par rapport à l'année précédente, marquée par un nombre très limité de commandes aux États-Unis, et une croissance de 8 % par rapport aux niveaux de 2024.

Jefferies estime que Vestas pourrait ainsi enregistrer entre 5 et 8 GW de nouvelles commandes américaines d'ici fin 2027.

L'analyste estime que le secteur offshore semble être sur une base bien plus solide en 2026, avec le cap des 100 turbines installées franchi.

Jefferies relève l'EBIT ajusté de 1 à 2 % pour 2026-2027, et de 12 % pour 2028, année où l'analyste anticipe déjà des pressions sur l'activité onshore aux États-Unis.

Jefferies constate également des signes de résilience de la demande américaine, grâce à une moindre pression réglementaire, une demande énergétique toujours élevée et la hausse des prix de l'électricité.

"La bonne performance de l'activité offshore soutient également une nouvelle progression de l'EBIT dans les années à venir".