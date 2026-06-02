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Jefferies relève sa cible sur Prysmian, le titre en profite
information fournie par AOF 02/06/2026 à 10:11

(Zonebourse.com) - Prysmian se distingue à la Bourse de Milan ( 2,04%, à 152,35 euros) et profite de l'avis positif de Jefferies qui a relevé son objectif de cours sur le titre de 117 à 176 euros, tout en maintenant sa recommandation à l'achat.

Dans le détail, la banque d'investissement américaine estime que même si le titre s'est très bien comporté depuis le début de l'année, 76% depuis le 1er janvier, elle pense qu'il dispose encore d'un potentiel de croissance à moyen terme très attractif ainsi qu'un potentiel de hausse par rapport au consensus.

Pour Jefferies, après l'énergie, le spécialiste italien des câbles et systèmes de câblages s'attaque à un autre goulet d'étranglement du déploiement des infrastructures IA : la partie optique, ce qui devrait soutenir les résultats jusqu'en 2030.

La banque d'investissement américaine pense que la division Digital Solutions du groupe va devenir le moteur de croissance. D'ailleurs, la direction de Prysmian a comme projet d'augmenter la capacité de production de plus de 50% à moyen terme pour répondre à la pénurie de fibre. Elle prévoit notamment d'investir 1,2 milliard d'euros, avec une visibilité sur plus de 5 milliards d'euros de chiffre d'affaires grâce à un accord-cadre avec un "hyperscaler" (un géant du cloud).

Face à une forte demande, les prix de la fibre sur le marché comptant ont été multipliés par trois sur un an au premier trimestre 2026, et les capacités supplémentaires devraient générer des marges incrémentales élevées, ce qui signifie que l'entreprise peut transformer une grande partie de son chiffre d'affaires additionnel en résultat opérationnel.

Dans son modèle, Jefferies table sur un taux de croissance annuel composé 2026-2030 d'environ 20% pour les revenus et de près de 30% pour l'Ebitda, pour atteindre 1,1 milliard d'euros d'Ebitda dans la division Digital Solutions d'ici 2030, soit environ 23% du total du groupe.

En outre, la direction du groupe italien a évoqué de futures opérations de fusions et acquisitions. Les analystes pensent qu'elles auront lieu aux Etats-Unis et concerneront Digital Solutions, afin de mieux cibler les composants pour centres de données et les espaces connexes où le portefeuille actuel est plus faible que celui des concurrents mondiaux.

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Cette analyse a été élaborée par AOF et diffusée par BOURSORAMA le 02/06/2026 à 10:11:00.

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