Jefferies relève l'objectif de cours de GE Aerospace, invoquant son potentiel de croissance

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

2 juillet - ** Jefferies relève son objectif de cours pour le constructeur de moteurs d'avion GE Aerospace GE.N de 365 $ à 455 $; réitère sa recommandation "Achat"

** Ce nouvel objectif de cours représente une prime d’environ 21 % par rapport au dernier cours de clôture de l’action

** L'action de la société a progressé de plus de 1 % en début de séance

** La société de courtage s'attend à ce que la hausse des prix du kérosène se limite à un trimestre et ne prévoit pas d'impact significatif sur les résultats de cette année ou de l'année prochaine, dans l'hypothèse où les conditions actuelles persistent

** Jefferies relève ses prévisions concernant les livraisons de moteurs LEAP de GE à 2 155 unités, soit une hausse de 20 % par rapport à 2025, contre une prévision de croissance de 15 % avancée par GE

** Le cours cible médian des 24 courtiers couvrant le titre s'établit à 362 dollars – données compilées par LSEG

** En tenant compte des fluctuations intrajournalières, le titre affiche une hausse d’environ 22 % depuis le début de l’année