Jefferies relève l'évaluation d'Enphase Energy à "hold" et augmente l'objectif de prix

21 août - ** Jefferies relève l'évaluation du fabricant d'onduleurs solaires Enphase Energy ENPH.O de "underperform" à "hold", et augmente l'objectif de prix de 28 $ à 36 $
** Le nouvel objectif de prix représente une hausse de ~1% par rapport à la dernière clôture de l'action
** Le courtier anticipe une amélioration des revenus à court terme, mais dit qu'il y a des inquiétudes persistantes sur l'énergie solaire résidentielle à long terme
** 12 des 37 sociétés de courtage considèrent l'action comme "achetée" ou supérieure, 14 comme "conservée" et 11 comme "vendue" ou inférieure; le PT médian est de 40 $ - données compilées par LSEG
** Jusqu'à la dernière clôture, l'action a baissé de 48 % depuis le début de l'année
