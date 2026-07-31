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Jefferies réitère son conseil sur GE Vernova après la publication des résultats
information fournie par Zonebourse 31/07/2026 à 14:33
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Jefferies réitère sa recommandation d'achat sur le titre avec un objectif de cours fixé à 1 210 USD ( 19 % de potentiel de hausse).

Jefferies estime que l'augmentation de la capacité de production d'électricité à partir de gaz à 30 GW intensifie les craintes de surproduction au milieu des années 2030, mais réduit également les risques liés à la conversion des projets dans le secteur des services.

Selon l'analyste, les prévisions de carnet de commandes pour fin 2026 sont conformes aux attentes, et l'activité en cours pour les turbines à gaz reste soutenue.

Jefferies indique qu'une forte génération de trésorerie permet d'investir plus rapidement dans les technologies de nouvelle génération, renforçant ainsi le portefeuille en 2030, lorsque la demande de gaz pour la production d'électricité ralentira.

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Cette analyse a été élaborée par Zonebourse et diffusée par BOURSORAMA le 31/07/2026 à 14:33:00.

Agissant exclusivement en qualité de canal de diffusion, BOURSORAMA n'a participé en aucune manière à son élaboration ni exercé aucun pouvoir discrétionnaire quant à sa sélection. Les informations contenues dans cette analyse ont été retranscrites « en l'état », sans déclaration ni garantie d'aucune sorte. Les opinions ou estimations qui y sont exprimées sont celles de ses auteurs et ne sauraient refléter le point de vue de BOURSORAMA. Sous réserves des lois applicables, ni l'information contenue, ni les analyses qui y sont exprimées ne sauraient engager la responsabilité BOURSORAMA. Le contenu de l'analyse mis à disposition par BOURSORAMA est fourni uniquement à titre d'information et n'a pas de valeur contractuelle. Il constitue ainsi une simple aide à la décision dont l'utilisateur conserve l'absolue maîtrise.

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