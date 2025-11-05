 Aller au contenu principal
Jefferies réitère son conseil à l'achat sur Marks & Spencer
information fournie par Zonebourse 05/11/2025 à 11:39

Jefferies réitère son conseil à l'achat sur le titre et laisse son objectif de cours à 440 pence après la publication des résultats semestriels.

L'analyste souligne que les résultats semestriels de Marks & Spencer montrent une activité encore perturbée par les cyberattaques, au-delà de ce qui avait été prévu lors de la publication des résultats annuels en mai, mais plus conforme aux messages récents.

'Néanmoins, nous continuons de voir de la valeur dans cette entreprise, qui poursuit sa reprise, compte tenu d'un multiple très attractif. Les conditions pour une croissance des bénéfices au second semestre semblent de plus en plus réunies' indique Jefferies.

' Les points clés de cette publication complexe sont les suivants : (1) le bénéfice avant impôts de 184 millions de livres sterling au premier semestre comprend 100 millions de livres sterling d'indemnités d'assurance, qui ont été versées plus tôt que prévu, le bénéfice avant impôts sous-jacent de 84 millions de livres sterling étant inférieur aux prévisions, presque entièrement en raison des coûts supplémentaires liés aux cyberattaques ; (2) nous comprenons que les ventes en ligne de C&H ont été stables en octobre, mais les problèmes de disponibilité persistants ont limité la croissance globale à un niveau modeste ; (3) le bénéfice avant impôts du second semestre devrait désormais être ' au moins conforme ' à celui de l'année dernière (468 millions de livres sterling) contre 514 millions de livres sterling pour cette année, ce chiffre incluant, selon nous, environ 50 millions de livres sterling de prestations d'assurance qui ont déjà été versées au premier semestre ; (4) nous ne voyons aucun changement par rapport au bénéfice avant impôts de 970 millions de livres sterling prévu pour 2026/2027' rajoute Jefferies dans son étude du jour.

Valeurs associées

MARKS & SPENCER
392,950 GBX LSE +2,20%
