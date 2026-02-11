Avalanche: vigilance rouge en Savoie, des routes menacées, des domaines skiables fermés

Un maître-chien recherche d'éventuelles victimes ensevelies à la suite d'une avalanche dans le massif des Écrins, dans les Alpes, le 29 janvier 2026 ( AFP / JEFF PACHOUD )

La tempête Nils va amener de fortes chutes de neige sur les Alpes, générant un fort risque d'avalanches notamment en Savoie, où elles pourraient menacer des routes, voire des habitations, a indiqué mercredi Météo-France.

Le prévisionniste a placé la Savoie en vigilance rouge "avalanches" pour la journée de jeudi, évoquant une "situation avalancheuse remarquable, et même exceptionnelle jeudi sur la Haute-Tarentaise et près du Mont-Blanc", selon son bulletin de 20H00.

La vigilance rouge, qui concerne le massif de Haute Tarentaise, court de 06H00 à 22H00 jeudi et nécessite "une vigilance accrue, plus particulièrement autour des villages de Villaroger, de Tignes et de Val d'Isère", où sont basées des stations de ski très fréquentées. Certaines d'entre elles ont annoncé une fermeture totale de leur domaine pour la journée de jeudi comme La Plagne, ou partielle comme Courchevel ou encore Chamonix.

Des plans d’intervention de déclenchement des avalanches (PIDA) "seront mis en place autant que nécessaire par les communes et les gestionnaires afin de sécuriser le réseau routier, ainsi que par les services des pistes pour assurer la sécurité des domaines skiables", indique de son côté la préfecture de Savoie dans un communiqué.

A Val d'Isère, certaines routes pourront être coupées et des consignes de sécurités sur les bâtiments mises en place, a averti la municipalité sur son site.

Méteo-France a par ailleurs placé les départements voisins de la Haute-Savoie, l'Isère et les Hautes-Alpes en vigilance orange, également pour les avalanches.

Le précédent bulletin de Météo-France faisait déjà état d'un indice de risque d'avalanche maximum, soit 5/5 sur l'échelle européenne dans les massifs du Mont-Blanc, des Aravis et du Chablais (Haute-Savoie), ainsi que sur le Beaufortain, la Haute-Tarentaise et la Vanoise (Savoie).

L'activité avalancheuse y sera "remarquable", tout comme dans la Haute-Maurienne (Savoie), l'Oisans et les Grandes Rousses (Isère), ainsi que dans les massifs du Champsaur, du Pelvoux et du Thabor (pour les hautes-Alpes), selon le bulletin.

- Fonds de vallées -

Des avalanches "pourront atteindre des routes et des infrastructures de montagne, voire des habitations, généralement au dessus de 1.800 m d'altitude. Mais en raison du manteau neigeux en place particulièrement instable, certaines avalanches de grande ampleur sont à craindre et pourront descendre plus bas dans les fonds de vallées", avertit le bulletin, selon lequel des coulées ont déjà atteint mercredi des fonds de vallées, vers 1.400 m et 1.700 m d'altitude.

Un "pic d'activité (est) possible dès le début de matinée au moment des plus fortes intensités neigeuses", souligne-t-il.

Cet avertissement intervient alors que la saison du ski bat son plein dans les stations alpines, où les autorités n'ont de cesse de mettre en garde les pratiquants contre le danger du ski hors-piste lorsque les conditions sont avalancheuses.

La préfecture de Haute-Savoie a ainsi appelé mercredi à "une extrême prudence (...) pour la pratique de toutes les activités de montagne et principalement les randonnées à ski ou en raquettes".

"Même si pelles, sondes, détecteurs de victimes d'avalanches sont indispensables, ces outils ne protègent aucunement du risque d'avalanche. Pour ces prochains jours, les pratiques hors-piste sont donc vivement déconseillées", a-t-elle indiqué dans un communiqué.

Plus d'une vingtaine de skieurs ou raquettistes ont déjà péri cette année dans des avalanches survenues dans différents massifs des Alpes en Autriche, Italie, France et Suisse.