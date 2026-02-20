Jefferies réduit le PT de Pool Corp en raison de la faiblesse des perspectives pour 2026

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

20 février - ** Jefferies réduit le prix de vente du distributeur d'équipement de piscine Pool Corp POOL.O à 245$ contre 300$, et maintient la note à "hold"

** Le nouveau PT montre encore une hausse de 12,2% par rapport à la dernière clôture de l'action

** La société de courtage indique qu'elle ne s'attend pas à ce que l'activité de construction ou de réparation et de rénovation de la société rebondisse en 2026, mais qu'elle voit la demande de projets refoulée se développer progressivement

** La croissance de POOL restera probablement plus lente que d'habitude parce que sa base de clients ne se développe pas aussi rapidement et que ses fusions-acquisitions ont diminué

** Jefferies réduit également ses prévisions de bénéfice par action pour 2026 de 11,60 $ à 11 $

** Six des 16 sociétés de courtage considèrent l'action comme "achetée" ou supérieure, neuf comme "conservée" et une comme "vendue"; leur prévision médiane est de 276 $ - données compilées par LSEG

** A la dernière clôture, les actions ont baissé de 4,5 % depuis le début de l'année