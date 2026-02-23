Jefferies réduit le prix cible de Leidos en raison de la faiblesse de ses perspectives pour 2026

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

23 février - ** Jefferies réduit le prix cible de l'entreprise de défense Leidos LDOS.N à 215 $ contre 230 $, la note est maintenue à "acheter"

** Le nouveau PT implique une hausse de 24% par rapport à la dernière clôture de l'action

** La société de courtage signale que la faiblesse des perspectives pour 2026 est le principal obstacle, soulignant la faiblesse continue du segment de la santé et le glissement de plusieurs contrats importants au début de l'année prochaine

** La société ajoute que la forte augmentation des dépenses d'investissement en 2026 va temporairement faire baisser le flux de trésorerie disponible et limiter l'activité de rachat

** Huit des 16 sociétés de courtage notent l'action "à l'achat" ou plus, huit "à conserver"; leur prix cible médian est de 215 $ - données compilées par LSEG

** A la dernière clôture, les actions ont baissé de 3,8 % depuis le début de l'année