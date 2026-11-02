Jefferies réduit fortement l'objectif de cours de Fair Isaac alors que la menace posée par VantageScore s'intensifie

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

2 novembre -

** Jefferies abaisse son objectif de cours pour Fair Isaac

FICO.N , le géant de l'évaluation de la solvabilité, de 1 675 $ à 925 $, ce qui représente tout de même un potentiel de hausse de 30% par rapport au dernier cours de clôture de l'action

** La société de courtage réduit de 23% ses prévisions de chiffre d’affaires pour l’exercice 2027, à 2,25 milliards de dollars, et de 38% ses prévisions de bénéfice par action ajusté, à 32,33 dollars, reflétant les pertes de parts de marché attendues dans le domaine des scores de crédit hypothécaire

** Jefferies estime que FICO pourrait subir une perte de 635 millions de dollars de chiffre d’affaires hypothécaire due à des pertes de parts de marché au cours de l’année civile 2027, alors que son concurrent VantageScore gagne du terrain

** Le mois dernier, la société a annoncé qu’elle allait supprimer environ 15% de ses effectifs dans le cadre d’une réduction des niveaux hiérarchiques, d’une simplification des opérations et de l’intégration d’un développement de produits basé sur l’IA

** Sur 23 analystes, 13 attribuent à l’action la note "achat fort" ou "achat", huit "conserver" et deux "vendre"; leur objectif de cours médian s’établit à 933,5 dollars, selon les données compilées par LSEG

** En tenant compte de l'évolution de la séance, le titre affiche une baisse de 57% depuis le début de l'année