Jefferies réagit à l'opération Schneider Electric-Shelly

Le spécialiste mondial des technologies de l'énergie (-0,53%, à 291,90 euros) a annoncé la conclusion d'un accord avec Shelly Group ( 4,19%, à 67,20 euros) et ses deux principaux actionnaires fondateurs en vue de l'acquisition du second par le premier.

Pour cette opération, Schneider Electric va lancer une offre publique d'acquisition volontaire portant sur l'ensemble des actions Shelly en circulation et proposera 70 euros pour chaque titre Shelly, ce qui représente une prime de 27% par rapport au cours de référence non influencé de Shelly au 28 juillet 2026.

La transaction, qui s'effectuera intégralement en numéraire, valorise la société bulgare à 1,2 milliard d'euros. Elle a reçu l'aval du conseil d'administration de Shelly Group qui estime qu'elle est dans l'intérêt de la société, de ses actionnaires, de ses salariés et des autres parties prenantes.

Jefferies souligne que l'offre est soumise à un seuil d'acceptation minimal de 95% du capital social en circulation de Shelly. La banque d'investissement américaine indique également que le consensus FactSet prévoit pour la société bulgare un chiffre d'affaires 2026 de 205 millions d'euros et un Ebit de 52 millions d'euros.

Les analystes voient dans cette opération une forte logique industrielle et un potentiel de synergies avec l'activité résidentielle de Schneider Electric. Jefferies rappelle que Shelly compte 6,7 millions de foyers clients, 2,9 millions d'utilisateurs sur le cloud et plus de 8 600 partenaires installateurs. Le groupe enregistre un taux de croissance annuel composé de ses revenus de plus de 40% depuis 2022 et une croissance de son Ebit encore plus rapide, proche des 50%, pour atteindre une marge d'environ 25%.

La recommandation de Jefferies reste à acheter sur le titre Schneider Electric, avec une cible de cours de 289 euros.