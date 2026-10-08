Jefferies prudent sur Ipsen

Ipsen reste dans le rouge, même si le titre a rattrapé une partie de son retard initial, il cède encore 1,10%, à 143,40 euros. Dans une étude, Jefferies table sur un troisième trimestre conforme aux attentes, mais pense que l'attention se portera sur les vents contraires pour Somatuline, le principal produit du groupe qui a représenté 30,89% des revenus en 2025.

Pour la période allant de juillet à septembre, la banque d'investissement américaine table sur une absence de surprise, de même qu'au niveau des prévisions. Dans le détail, les analystes pensent que Somatuline devrait afficher une surperformance de 3%, qui compenserait un manquement potentiel sur Onivyde, qui subit la pression du lancement initial de Rasonque par Revolution.

Onivyde est un médicament anticancéreux, utilisé dans le traitement du cancer du pancréas métastatique. Pour Somatuline, utilisé pour traiter l'acromégalie (une maladie rare provoquée par une production excessive d'hormone de croissance) et certaines tumeurs neuroendocrines, un relèvement significatif des prévisions 2026 paraît peu probable.

Les analystes s'inquiètent du lancement d'une version générique du Somatuline qui pourrait accentuer la baisse du titre à court terme. Toutefois, Jefferies souligne certaines incertitudes au niveau du calendrier de lancement de ce produit générique.

La recommandation reste à sous-performance, avec une cible de cours de 130 euros, soit un potentiel de baisse de 10%.