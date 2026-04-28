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Jefferies pense que Galderma est la valeur préférée des investisseurs dans le secteur des biopharma
information fournie par Zonebourse 28/04/2026 à 17:35

Galderma ne profite toutefois pas de cette annonce et s'affiche en repli de 2,46%, à 159,43 francs suisses à la Bourse de Zurich.

Galderma profite d'un certain optimisme de la part des investisseurs quant à une surperformance continue de ses résultats. Ils apprécient notamment la qualité et la dynamique des bénéfices. Toutefois, certains commencent à s'interroger sur la puissance des prochains catalyseurs, notamment face au risque lié au dépôt du dossier Relfydess aux Etats-Unis. Relfydess est un produit utilisé pour atténuer les rides d'expression du visage.

Les investisseurs se demandent notamment si les ventes de Relfydess aux Etats-Unis sont déjà intégrées dans les prévisions 2026, d'autant que beaucoup jugent un rejet du dossier plus probable qu'une acceptation.

Enfin, le potentiel de croissance de Derma Skincare pourrait être sous-estimé. Après une solide surperformance de cette catégorie au premier trimestre, les investisseurs se demandent si elle pourrait devenir un moteur de croissance méconnu cette année, rendant les prévisions actuelles prudentes.

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GALDERMA GROUP
157,950 CHF Swiss EBS Stocks -0,19%
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