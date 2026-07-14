Jefferies passe à l'achat sur Salzgitter, l'action grimpe

Salzgitter s'adjuge 6,9% à 54,9 EUR à Francfort, l'action du sidérurgiste allemand progressant après que Jefferies a relevé sa recommandation de "conserver" à "achat", tout en rehaussant son objectif de cours de 55 EUR à 66 EUR.

La banque d'affaires voit dans l'aciériste l'un des principaux bénéficiaires du durcissement des quotas d'acier de l'UE, de la hausse des prix de l'acier européen et des dépenses d'infrastructure en Allemagne à partir de 2027 (avec 76% des ventes réalisées en Europe, dont 42% en Allemagne).

Jefferies dit ainsi envisager un potentiel de relèvement des objectifs d'EBITDA du groupe pour 2026 et, avec un EBITDA de plus de 1 MdEUR attendu en 2027, se situe 18% au-dessus du consensus de marché.

La firme relève son objectif de cours à 66 EUR (impliquant un ratio EV/EBITDA 2027 de 4,4 fois) et relève sa recommandation à "achat", estimant que Salzgitter offre un effet de levier significatif sur les bénéfices grâce à une hausse des prix de l'acier dans l'UE et à une amélioration des taux d'utilisation des aciéries en 2027.