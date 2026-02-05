Jefferies maintient son conseil sur Uber après les résultats 2025
Le chiffre d'affaires a augmenté de 20 % en glissement annuel pour atteindre 14,4 milliards de dollars. Le bénéfice net non-GAAP a augmenté de 25 % en glissement annuel pour atteindre 1,5 milliard de dollars et le BPA non-GAAP a augmenté de 27 % pour atteindre 0,71 dollar.
L'analyste estime que les résultats confirment la transition d'Uber vers une croissance plus rapide et une moindre expansion des marges, un compromis qui, selon l'analyste, génère un EBITDA sur le long terme plus élevé.
"Uber a également démontré son potentiel en tant que bénéficiaire des véhicules autonomes, même si nous pensons que les investisseurs pourraient rester sceptiques jusqu'au lancement de davantage de marchés" indique Jefferies.
"Notre recommandation d'achat est soutenue par une forte croissance de l'EBITDA et une décote d'environ 30 % par rapport à Dash" rajoute l'analyste en conclusion.
