Jefferies maintient son conseil sur Marvell Technology
information fournie par Zonebourse 04/12/2025 à 14:45
L'analyste estime que la feuille de route de croissance est établie pour l'ensemble de l'activité avec une confiance claire jusqu'à l'exercice 2028 et au-delà.
Jefferies estime que l'activité Custom devrait connaître une croissance de plus de 20 % l'année prochaine sans ralentissement et pourrait doubler au cours de l'exercice 2028.
Selon l'analyste, le secteur optique devrait également être solide, avec une croissance dans le domaine de la commutation et une croissance globale de 40 % dans le domaine des centres de données.
"L'acquisition de Celestial AI contribue à renforcer l'argumentaire du directeur des achats, mais la situation reste indécise, car les revenus ne devraient pas augmenter avant le quatrième trimestre de l'exercice 2028" souligne le bureau d'analyse.
Valeurs associées
|99,5100 USD
|NASDAQ
|-0,69%
Cette analyse a été élaborée par Zonebourse et diffusée par BOURSORAMA le 04/12/2025 à 14:45:00.
