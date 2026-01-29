Délinquance: la majorité des crimes et délits en augmentation en 2025

Violences physiques ou sexuelles, trafic de stupéfiants, escroqueries: en 2025, la majorité des crimes et délits enregistrés en France ont augmenté, avec une hausse marquée des viols et tentatives de viol (+9%), selon un bilan annuel du service statistique du ministère de l'Intérieur (SSMSI) publié jeudi.

Afin d'établir un premier état des lieux (un bilan complet sera publié en juillet), le service statistique s'appuie sur 18 indicateurs, dont 13 sont en hausse par rapport à 2024.

L'augmentation des violences sexuelles (+8%) se poursuit, tout comme les violences physiques (+5%) - des hausses qui s'expliquent par "un changement dans la société et la libération de la parole" incitant les victimes à davantage porter plainte, selon le SSMSI.

Ainsi, "ce n'est pas parce que la délinquance et les violences enregistrées augmentent que la violence (réelle, NDLR) augmente", a expliqué l'un de ses membres, Gwennaël Solard, lors d'un point presse.

Les dépôts de plainte restent pourtant encore faibles: seules 6% des victimes de violences sexuelles physiques (viol, tentative de viol, autre agression sexuelle) ont déposé plainte en 2023 - soit le même taux qu'en 2022 -, d'après la dernière enquête "Vécu et ressenti en matière de sécurité".

Autres augmentations notables sur un an: celles des escroqueries et des fraudes aux moyens de paiement (+8%), notamment liées au numérique, et les tentatives d’homicides (+5%).

L'usage et le trafic de stupéfiants sont aussi en hausse - respectivement de 6% et 8% - en raison de "la priorité donnée depuis plusieurs années à la lutte contre le narcotrafic", explique le SSMSI.

Pour la première fois dans le cadre de son bilan annuel, le service a publié jeudi une estimation du nombre de refus d'obtempérer routiers. Les forces de sécurité ont fait face à 28.200 refus lors de contrôles routiers l'an dernier - dont 6.200 refus d'obtempérer aggravés -, soit une hausse de 11% sur un an.

Quant aux baisses enregistrées, elles sont à regarder exclusivement du côté des vols, dont les plus marquées concernent les vols de véhicules (-9%), les vols dans les véhicules (-9%) et les vols avec armes (-7%). En revanche, les vols sans arme et ceux sans violence sont en légère hausse (+2%).

Alors qu'ils représentent 14% des Français, les 18‑29 ans sont " surreprésentés dans l'ensemble des infractions suivies ", relève le service statistique, constituant près ou plus de la moitié des mis en cause pour la plupart des atteintes aux biens et des infractions à la législation sur les stupéfiants.

Les étrangers, qui comptent pour 9% de la population résidant en France, sont surreprésentés dans les vols dans les véhicules (37%), les cambriolages (36%) et les vols violents sans arme (33%).

Les mineurs de 13 à 17 ans (6% de la population) sont, quant à eux, plus fortement représentés parmi les auteurs présumés de vols violents sans arme (33%), de vols avec armes (32%) et de vols de véhicule (29%).