Acier: ArcelorMittal envisage une nouvelle délocalisation de ses fonctions support

Nouvelle vague de départs potentiels d'Europe dans les métiers tertiaires au sein du sidérurgiste ArcelorMittal: le groupe envisage une nouvelle délocalisation de ses fonctions support vers l'Inde, qui pourrait concerner à terme plusieurs milliers d'emplois.

Lors d'un conseil d'entreprise européen extraordinaire organisé jeudi à distance, "la direction européenne d’ArcelorMittal a annoncé le lancement d’une nouvelle phase d’analyse visant la délocalisation massive des fonctions support (informatique, logistique, maintenance, etc.) dans l’ensemble des entités européennes du groupe" vers l'Inde, a annoncé le comité d'entreprise européen dans un communiqué.

ArcelorMittal Europe, qui avait déjà annoncé au printemps dernier une première vague de délocalisations, "étudie la possibilité d'étendre son projet de transformation des fonctions support afin d'optimiser et de standardiser les activités actuellement dispersées sur de nombreux sites en Europe", a indiqué le groupe dans une déclaration transmise à l'AFP.

Cette nouvelle vague va affecter "potentiellement (...) 20 pays européens et plus de 5.600 salariés, dont 1.650 pour la France", le périmètre concerné, a indiqué à l'AFP Jean-Luc Ruffin, secrétaire du CEE, qui souligne que cela ne signifie pas qu'"il n'y aura pas obligatoirement 1.650 suppressions d'emplois en France".

"Sur la première vague, le périmètre, c'était un peu plus de 4.000 emplois et il y a eu 1.400 suppressions d'emplois" effectivement délocalisés, a-t-il rappelé, indiquant que ce premier plan était "toujours en cours".

Jeudi, devant les représentants des salariés de toute l'Europe, la direction a fait "une belle présentation pour nous dire qu'ils avaient déjà embauché près de 900 salariés en Inde pour occuper ces fonctions", a ironisé M. Ruffin.

- "Aligner les performances" -

Ce nouveau projet concerne notamment "le personnel informatique (maintenance des systèmes, cybersécurité, support applicatif, infrastructures) et "les prestataires en ingénierie, services, logistique, consultance et maintenance", a précisé le CEE dans un communiqué.

Il demande "l'arrêt immédiat de toute nouvelle délocalisation tant que les plans en cours ne sont pas clôturés et évalués".

"La création d'un pôle de services aux entreprises en Inde et l'expansion de son centre d'excellence en Pologne contribueront à l'élaboration d'un modèle économique durable pour ArcelorMittal Europe", a ajouté le groupe, qui souhaite "aligner les performances de l'entreprise sur celles des autres grands groupes", notamment en ayant recours à l'intelligence artificielle.

La demande d'acier, historiquement portée par l'automobile et le bâtiment, s'est émoussée en Europe et le continent fait face à l'énorme concurrence de la production asiatique et surtout chinoise, vendue beaucoup moins chère.

"Cette décision constitue une nouvelle attaque frontale contre les travailleurs européens, sans bilan, sans évaluation et sans considération pour les conséquences humaines, sociales et industrielles", a déploré le CEE d'ArcerlorMittal.

En France, le groupe a supprimé dans le nord du pays 608 postes l'an passé (260 emplois du fait de postes déjà vacants et en raison de réorganisations et reclassements anticipés), dans les fonctions support mais aussi la production.

Lors de cette deuxième phase touchant les fonctions support, "ce sont les sites d'ArcelorMittal Méditerranée et d'autres sites français", qui sont potentiellement concernés, selon M. Ruffin.

"C'est juste scandaleux", a réagi Jean-Marc Vecrin, coordinateur CFDT pour l'ensemble du groupe : "on met un plan acier sur mesure, on fait avec EDF, un contrat sur 18 ans" de fourniture d'électricité "et puis derrière on vous annonce comme ça, sans aucun remords, qu'on continue notre plan de délocalisation des fonctions support en Inde".

"On ne va pas se laisser faire", a-t-il assuré.

Une prochaine réunion est prévue le 26 février prochain, au siège européen du groupe à Luxembourg.