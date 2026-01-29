L'écrivain franco-algérien Boualem Sansal élu à l'Académie française

L'écrivain franco-algérien Boualem Sansal (c), entouré par les membres de l'Académie français, Daniel Rondeau (g), Amin Maalouf (c,g) et Xavier Darcos (d), reçoit le prix Cino del Duca à l'Académie française, à Paris, le 4 décembre 2025 ( AFP / BERTRAND GUAY )

L'écrivain franco-algérien Boualem Sansal est devenu jeudi un "immortel" en étant facilement élu à l'Académie française, près de trois mois après être sorti de prison en Algérie.

Les membres de la prestigieuse institution de défense de la langue française ont adoubé Boualem Sansal au premier tour, avec 25 voix "pour" et un bulletin blanc pour 26 votants, a annoncé l'Académie.

L'auteur de "2084" prendra, à une date encore indéterminée, le fauteuil laissé vacant par l'avocat et historien Jean-Denis Bredin, décédé en 2021.

Il sera intronisé lors d'une cérémonie à huis clos, au cours de laquelle il recevra un habit vert brodé de rameaux d'olivier et une épée.

Six prétendants étaient en lice mais Boualem Sansal était de loin le plus connu d'entre eux.

Plusieurs personnalités politiques, surtout à droite, ont salué son intronisation comme Marine Le Pen, qui a rendu hommage sur X à "une figure emblématique du combat pour la vérité".

Le président des Républicains Bruno Retailleau a lui félicité son "ami", tandis que la présidente de l'Assemblée nationale Yaël Braun-Pivet a qualifié cette élection de "message fort en France et à l'international".

Le Franco-algérien rejoint parmi les "immortels" - surnom donné aux académiciens - la philosophe Sylviane Agacinski, l'écrivain franco-libanais Amin Maalouf, l'écrivain Erik Orsenna - ancienne plume du président François Mitterrand -, le médecin, écrivain et diplomate Jean-Christophe Rufin, ou encore la romancière et essayiste Chantal Thomas.

L'écrivain - qui a obtenu la nationalité française en 2024 - avait eu un avant-goût de la coupole le 4 décembre lorsqu'il a été honoré par l'Académie, qui lui a remis le prix mondial Cino del Duca trois semaines après sa libération, le 12 novembre.

- Goûter "les petites choses" -

"Je suis un peu euphorique parce que je goûte à la liberté, des petites choses. Je ne parle pas des grandes. Des petites choses. Des bons petits repas, des petits trucs. Vous n'imaginez pas comme les petites choses sont de grands plaisirs", a-t-il déclaré lundi en recevant la médaille de la ville à Strasbourg (est).

La maire de Strasbourg, Jeanne Barseghian (g), remet la médaille de la ville à l'écrivain franco-algérien Boualem Sansal, le 26 janvier 2026 à Strasbourg, dans le Bas-Rhin ( AFP / ROMEO BOETZLE )

La vie de cet ancien fonctionnaire algérien bascule le 16 novembre 2024 quand il est arrêté à son arrivée à Alger en provenance de Paris, avant d'être emprisonné.

Son sort émeut aussitôt en France, où une campagne est lancée en faveur de cet athée revendiqué, adversaire acharné des jihadistes et critique féroce du pouvoir d'Alger.

Il est condamné à cinq ans de prison, accusé d'"atteinte à l'unité nationale" après des déclarations en octobre 2024 au média français d'extrême droite Frontières sur l'Algérie et le Maroc. Avant de bénéficier d'une grâce accordée par le président algérien Abdelmadjid Tebboune.

Boualem Sansal est l'auteur d'une trentaine de romans, recueils de nouvelles et essais depuis 1999.

- Sa vision du français -

Il a reçu le grand prix du roman de l'Académie française en 2015 pour "2084. La fin du monde" (Gallimard), inspiré du chef-d'oeuvre de George Orwell "1984", ex æquo avec l'écrivain franco-tunisien Hédi Kaddour.

L'écrivain franco-algérien Boualem Sansal à Paris, le 4 décembre 2025 ( AFP / BERTRAND GUAY )

Il est également l'auteur de "Rue Darwin", du "Village de l'Allemand" et de "Vivre".

Lundi à Strasbourg, il a précisé avoir détaillé sa vision de la langue française dans "Le français, parlons-en!" (Cerf), publié en 2024. "Je crois qu'il faut redéfinir beaucoup, beaucoup de termes", a-t-il estimé.

Fondée en 1635 par Richelieu, le principal ministre du roi Louis XIII, l'Académie française a comme mission de "donner des règles certaines à notre langue et à la rendre pure, éloquente et capable de traiter les arts et les sciences".

Elle rédige un dictionnaire et se prononce sur des règles orthographiques.

En novembre, l'Académie avait élu deux nouveaux entrants, les écrivains Florian Zeller et Eric Neuhoff.