Procès Casino: l'ex-PDG Jean Charles Naouri, l'entreprise et Nicolas Miguet condamnés pour corruption

L'ex-PDG du groupe Casino Jean-Charles Naouri au palais de justice de Paris, le 1er octobre 2025 ( AFP / Bertrand GUAY )

L'ex-PDG de Casino Jean-Charles Naouri a été condamné jeudi à quatre ans d'emprisonnement dont trois avec sursis pour corruption et diffusion d'informations fausses, l'enseigne de supermarchés, trois de ses anciens cadres et le patron de presse Nicolas Miguet ayant également été reconnus coupables.

Le tribunal correctionnel de Paris a aménagé la partie d'emprisonnement ferme de M. Naouri en détention à domicile sous bracelet électronique. L'ex-champion de la grande distribution, qui a annoncé faire appel, a également été condamné à un million d'euros, une amende deux fois moins élevée que celle réclamée par le parquet national financier.

La société Casino, désormais dans l'escarcelle de l'entrepreneur tchèque Daniel Kretinsky, a pour sa part été condamnée à 40 millions d'euros d'amende dont 20 millions avec sursis.

Jean-Charles Naouri avait conclu en septembre 2018 une "convention" avec le sulfureux patron de presse Nicolas Miguet, facturée 823.000 euros, supposément pour des "conseils" pendant neuf mois.

Pour l'accusation, dont le raisonnement a été suivi par le tribunal, il s'agissait en fait de défendre le cours de l'action Casino, au moment même où elle décrochait en Bourse, en présentant sous un jour favorable l'enseigne de grande distribution dans les différentes publications de conseils boursiers de M. Miguet.

Celui qui s'était fait connaître dès les années 1990 par son activisme médiatique et politique — il a tenté, en vain, de se présenter à plusieurs reprises à l'élection présidentielle — a été condamné à 800.000 euros d'amende et quatre ans d'emprisonnement dont deux avec sursis.

Le mandat de dépôt, avec effet différé, lui a été décerné pour la partie ferme: Nicolas Miguet devra donc être incarcéré dans les prochaines semaines.

Le patron de presse français Nicolas Miguet au palais de justice de Paris, le 1er octobre 2025 ( AFP / Bertrand GUAY )

Le tribunal correctionnel "a également jugé que la diffusion de la rumeur d'une offre publique hostile imminente de Carrefour sur Casino" par Nicolas Miguet, "à l'instigation de Casino et de ses anciens dirigeants, constituait bien le délit de diffusion d'informations fausses ou trompeuses".

Le patron de presse a encore été condamné pour blanchiment et délit d'initié.

Les magistrats ont en revanche relaxé l'ensemble des mis en cause du délit de manipulation de cours par recours à des procédés fictifs: "La démonstration d'un lien de causalité entre les faits et un effet sur le cours de Casino n’a pas été rapportée", ont-ils noté.

Dans un communiqué, Jean-Charles Naouri s'est dit "déterminé à se battre afin que la justice prononce sa totale innocence", en rappelant en outre qu'il avait déposé une plainte "visant les manipulations de cours dont Casino a été victime entre 2015 et 2018".

Le groupe Casino a indiqué à l'AFP "prendre acte du jugement" et "se donner dix jours" quand à l'opportunité de faire appel.

Trois ex-cadres du groupe de grande distribution ont par ailleurs été condamnés à trois ans d'emprisonnement avec sursis, avec des peines d'amende allant de 250.000 à 500.000 euros.