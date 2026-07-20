 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Jefferies maintient son conseil sur Holcim après les propositions de réforme du SEQE-UE
information fournie par Zonebourse 20/07/2026 à 11:22

Jefferies maintient son opinion à Conserver sur le titre avec un objectif de cours de 49,50 francs suisses.

Jefferies considère les propositions de réforme du SEQE-UE annoncées vendredi comme un élément positif pour les stocks de ciment européens.

L'analyste estime que tant que ces propositions n'auront pas été approuvées par le Parlement européen, le risque de voir les incertitudes persister et mettre à l'épreuve la confiance des investisseurs du secteur demeure.

Jefferies estime cependant qu'un changement majeur est peu probable et indique que la question de la hausse du coût du carbone favorisera une discipline tarifaire dans l'ensemble du secteur et permettra aux entreprises capables de décarboner leurs activités avant leurs concurrents d'accroître leurs marges et de reprendre de l'élan au cours du second semestre 2026.

"Conformément aux prévisions, les attributions pour 2030 restent inchangées. 80% des crédits seront retenus jusqu'à ce que l'entreprise présente et mette en oeuvre des plans annuels de décarbonation" indique le bureau d'analyse.

Jefferies pense que cette mesure favorisera les grandes entreprises disposant de ressources plus importantes.

Valeurs associées

HOLCIM
75,500 CHF Swiss EBS Stocks +0,40%
Copyright (c) 2026 Zonebourse.com. Tous droits de reproduction réservés. Les informations et analyses diffusées par Zonebourse le sont à titre exclusivement informatif. Le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition, sans recours contre Surperformance SAS, éditrice de Zonebourse.com.

Cette analyse a été élaborée par Zonebourse et diffusée par BOURSORAMA le 20/07/2026 à 11:22:00.

Agissant exclusivement en qualité de canal de diffusion, BOURSORAMA n'a participé en aucune manière à son élaboration ni exercé aucun pouvoir discrétionnaire quant à sa sélection. Les informations contenues dans cette analyse ont été retranscrites « en l'état », sans déclaration ni garantie d'aucune sorte. Les opinions ou estimations qui y sont exprimées sont celles de ses auteurs et ne sauraient refléter le point de vue de BOURSORAMA. Sous réserves des lois applicables, ni l'information contenue, ni les analyses qui y sont exprimées ne sauraient engager la responsabilité BOURSORAMA. Le contenu de l'analyse mis à disposition par BOURSORAMA est fourni uniquement à titre d'information et n'a pas de valeur contractuelle. Il constitue ainsi une simple aide à la décision dont l'utilisateur conserve l'absolue maîtrise.

BOURSORAMA est un établissement de crédit de droit français agréé par l'Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution (« ACPR ») et par l'Autorité des Marchés Financiers (« AMF ») en qualité de Prestataire de services d'investissement et sous la surveillance prudentielle de la Banque Centrale Européenne (« BCE »).

Conformément à la réglementation en vigueur, BOURSORAMA établit et maintient opérationnelle une politique de gestion des conflits d'intérêts et met en place des mesures administratives et organisationnelles afin de prévenir, identifier et gérer les situations de conflits d'intérêts eu égard aux recommandations d'investissement diffusées. Ces règles contiennent notamment des dispositions relatives aux opérations financières personnelles afin de s'assurer que les collaborateurs de BOURSORAMA ne sont pas dans une situation de conflits d'intérêts lorsque Boursorama diffuse des recommandations d'investissement.

Le lecteur est informé que BOURSORAMA n'a aucun conflit d'intérêt pouvant affecter l'objectivité des analyses diffusées. A ce titre, le lecteur est informé qu'il n'existe pas de lien direct entre les analyses diffusées et les rémunérations variables des collaborateurs de BOURSORAMA. De même, il n'existe pas de liens financiers ou capitalistiques entre BOURSORAMA et les émetteurs concernés, en dehors des engagements contractuels pouvant régir la fourniture du service de diffusion.

Il est rappelé que les entités du groupe Société Générale, auquel appartient BOURSORAMA, peuvent procéder à des transactions sur les instruments financiers mentionnés dans cette analyse, détenir des participations dans les sociétés émettrices de ces instruments financiers, agir en tant que teneur de marché, conseiller, courtier, ou banquier de ces instruments, ou être représentées au conseil d'administration de ces sociétés. Ces circonstances ne peuvent en aucune manière affecter l'objectivité des analyses diffusées par BOURSORAMA.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • LECTRA : La situation technique est plutôt incertaine
    LECTRA : La situation technique est plutôt incertaine
    information fournie par TEC 20.07.2026 11:45 

    SYNTHESE Le MACD est positif mais inférieur à sa ligne de signal. La dynamique en cours est interrompue. Dans le cas où le MACD deviendrait négatif, le repli des cours pourrait se poursuivre. Les indicateurs de puissance, comme le RSI, ne nous donnent pas d'indications ... Lire la suite

  • L'hémicycle de l'Assemblée nationale, le 15 juillet 2026 à Paris ( AFP / STEPHANE DE SAKUTIN )
    La loi d'urgence agricole remaniée revient à l'Assemblée, suspense sur son adoption
    information fournie par AFP 20.07.2026 11:41 

    Attendu par les agriculteurs, décrié par les pro-environnement, le projet de loi d'urgence agricole est de retour lundi à l'Assemblée nationale, avec une incertitude sur son adoption liée à la réintroduction d'un volet sur les pesticides. Ce texte, au terme d'un ... Lire la suite

  • BENETEAU : Retour possible sur les supports
    BENETEAU : Retour possible sur les supports
    information fournie par TEC 20.07.2026 11:37 

    SYNTHESE Le MACD est négatif, mais il se situe au-dessus de sa ligne de signal : la tendance est en train de changer. Maintenant, le MACD doit franchir zéro pour que la hausse se poursuive dans les jours à venir. L'indicateur principal de la force du mouvement ... Lire la suite

  • VOLTALIA : Sous les résistances, une consolidation est probable
    VOLTALIA : Sous les résistances, une consolidation est probable
    information fournie par TEC 20.07.2026 11:33 

    SYNTHESE Le MACD est négatif et inférieur à sa ligne de signal. Cette configuration dégrade les perspectives sur le titre. Le RSI n'indique pas encore une survente donc la poursuite de la baisse est techniquement possible. Inférieurs à 20, les stochastiques sont ... Lire la suite

Mes listes

valeur

dernier

var.
2CRSI
25,74 -0,85%
Pétrole Brent
87,82 +3,49%
CAC 40
8 357,75 +0,23%
SOITEC
84,36 -3,41%
TOTALENERGIES
70,91 +0,57%
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank