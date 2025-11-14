Jefferies maintient sa note d'achat sur Walt Disney
information fournie par Zonebourse 14/11/2025 à 15:07
Suite à cette publication, Jefferies maintient sa note d'achat sur le titre avec un objectif de cours de 136 $.
Jefferies reste positifs quant aux flux de trésorerie disponibles et au rendement de la trésorerie.
L'analyste estime que les résultats d'exploitation du 4ème trimestre sont conformes aux attentes, tout comme, les objectifs prévisionnels pour l'exercice 2026.
'La vente directe au consommateur, portée par les offres groupées, devrait générer des marges supérieures à 10 % en 2026, et la normalisation des croisières et des parcs devrait contribuer à la croissance du chiffre d'affaires prévisionnel des activités Expériences' indique le bureau d'analyse.
'La baisse probable du cours de l'action s'explique par le fait que ces prévisions sont pondérées sur le second semestre, ce qui ajoute à l'incertitude liée à la publication prochaine des informations sur les abonnements' rajoute Jefferies en conclusion de son étude.
Valeurs associées
|106,370 USD
|NYSE
|-1,13%
