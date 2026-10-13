Jefferies lance la couverture de l'entreprise australienne Superloop avec une recommandation « Achat », estimant que la qualité de ses résultats s'améliore

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

13 octobre - ** Les analystes de Jefferies lancent leur couverture de Superloop SLC.AX avec une recommandation « Achat » et un objectif de cours de 3,60 dollars australiens par action

** La société de courtage estime que SLC a sous-performé par rapport à l’indice des actions ordinaires .AORD au cours du dernier trimestre, les investisseurs restant préoccupés par la concurrence nationale, notamment Telstra TLS.AX et Optus, ainsi que par les nouveaux entrants étrangers tels que Starlink de SpaceX SPCX.O

** « Smart Communities » — le segment d’activité de SLC qui propose la fibre optique jusqu’au domicile(FTTP) et détient l’infrastructure fibre optique du dernier kilomètre desservant les nouveaux lotissements résidentiels — est considéré comme une source de revenus de qualité pour SLC, selon Jefferies

** Les courtiers estiment que Smart Communities pourrait voir sa marge brute passer de 17 millions de dollars australiens pour l’exercice 2026 à 40 millions de dollars australiens d’ici l’exercice 2029

** Huit analystes sur dix attribuent à l’action la recommandation « acheter » ou mieux, tandis que deux recommandent de « conserver »; leur objectif de cours médian s’établit à 3,75 dollars australiens, selon les données compilées par LSEG

** Le titre affiche une baisse de 7,7% depuis le début de l’année, à la dernière clôture