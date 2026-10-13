Jefferies initie une couverture d'Amer Sports à l'achat

Jefferies initie une couverture d'Amer Sports avec une recommandation "achat" et un objectif de cours de 42 USD, soulignant que ce groupe finlandais d'articles de sport et de plein air "détient un portefeuille de marques haut de gamme offrant des perspectives de croissance solides et durables".
"Au cours des cinq prochaines années, les deux principaux moteurs de croissance devraient être la montée en puissance de Salomon, qui deviendrait le deuxième pilier de croissance du groupe, et le développement d'Arc'teryx, dont la croissance devrait progressivement se déplacer de la Chine vers les marchés occidentaux", estime l'intermédiaire financier.
Malgré les investissements nécessaires pour soutenir son expansion, la banque d'affaires américaine souligne qu'Amer Sports devrait conserver des marges élevées, tandis que son bénéfice par action (BPA) devrait encore progresser de 22% au cours de l'exercice 2027.
"Pourtant, le titre se négocie actuellement sur la base d'un multiple de valorisation de 17 fois les bénéfices attendus, proche du bas de sa fourchette historique et nettement inférieur à sa moyenne de 28 fois", note cependant Jefferies, pour qui cette baisse de valorisation s'explique davantage par les difficultés du secteur que par des facteurs propres à Amer Sports.
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