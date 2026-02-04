Jefferies initie Levi's à l'achat en visant 25 dollars
information fournie par Zonebourse 04/02/2026 à 14:36
Dans un note, le broker américain souligne que la marque de denim se porte beaucoup mieux depuis quelque temps, à la faveur d'une amélioration de sa dynamique commerciale, d'une distribution optimisée, d'une stratégie marketing plus efficace et d'une chaîne d'approvisionnement mieux organisée.
Il ajoute que Levi's vend de plus en plus ses produits directement aux consommateurs (DTC), via ses propres boutiques et ses sites de commerce en ligne qui devraient bientôt représenter 50% de ses ventes, un choix qui se traduit par une meilleure maîtrise de ses prix et de ses stocks.
Le courtier fait également remarquer que les ventes de hauts (t-shirts, vestes, etc.) et de produits pour femmes progressent bien, ce qui soutient une croissance à deux chiffres et rend l'offre plus attractive, au-delà des seules paires de jeans.
Côté rentabilité, Jefferies juge que Levi's est sur le point d'améliorer fortement ses marges sous l'effet conjugué d'un accroissement de ses volumes de ventes, de prix moyens plus élevés et d'une solide maîtrise de ses coûts, ce qui devrait entraîner une croissance à deux chiffres faible (entre 10% et 15%) de son bénéfice par action (BPA) en 2026 puis en 2027.
Son objectif de cours est fixé à 25 dollars.
Valeurs associées
|19,425 USD
|NYSE
|0,00%
Cette analyse a été élaborée par Zonebourse et diffusée par BOURSORAMA le 04/02/2026 à 14:36:00.
