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Jefferies identifie un point d'entrée sur Hensoldt, le titre grimpe
information fournie par Zonebourse 05/10/2026 à 17:55

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L'analyste relève son conseil sur le titre, passant de "conserver" à "acheter", assorti d'un objectif de cours inchangé à 98 EUR.

Jefferies estime que le repli récent du titre offre un point d'entrée attractif, alors que les inquiétudes sur le profil de croissance s'atténuent. L'analyste considère d'ailleurs la trajectoire à moyen terme plus durable que celle de nombreux pairs, avec une croissance de l'EBIT qui devrait rester supérieure à 20% en 2030.

Le bureau d'études ajoute par ailleurs qu'un relèvement des prévisions annuelles au troisième trimestre est probable et voit la journée investisseurs du 10 novembre et les potentielles commandes Pegasus et LuWES comme les principaux catalyseurs à court terme.

Enfin, Jefferies juge que la valorisation ne reflète pas pleinement l'un des profils de croissance à long terme les plus solides de la défense européenne, tandis que les risques liés aux contraintes budgétaires et à l'exécution lui paraissent moins importants pour Hensoldt que pour le secteur.

Pour rappel, le spécialiste allemand des capteurs a indiqué prévoir de nouvelles livraisons à grande échelle de radars et approfondit ainsi sa coopération avec Kiev. Une nouvelle visiblement appréciée par le marché : le titre a progressé de 4,08% aujourd'hui à Francfort.

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HENSOLDT
82,580 EUR XETRA +4,08%
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