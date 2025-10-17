 Aller au contenu principal
Jefferies envisage une reprise après le plongeon de la journée des investisseurs, tandis qu'Oppenheimer revalorise l'action
information fournie par Reuters 17/10/2025 à 16:30

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Mises à jour)

17 octobre - ** Les actions de la banque d'investissement Jefferies Financial Group JEF.N augmentent de 6,3 % à 51,89 $ ** L'action a plongé de 10,6 % jeudi lors de la journée annuelle des investisseurs de JEF, qui était fermée à la presse

** Oppenheimer relève JEF de "performer" à "surperformer", citant une présentation "convaincante" lors de la journée des investisseurs ** Séparément, JEF a publié vendredi une copie de la transcription de la réunion de la journée des investisseurs, où ses cadres supérieurs ont déclaré que le fonds de la banque pris dans l'effondrement de First Brands est entièrement séparé de son activité de banque d'investissement

** Les analystes de Morgan Stanley ont déclaré que le fiasco de First Brands avait terni le message positif de la journée des investisseurs, ajoutant que certaines questions étaient restées sans réponse sur ce qui avait exactement mal tourné et sur le fait que JEF aurait pu ou non atténuer les risques à l'avance

** Les analystes estiment que cet épisode pourrait nuire à la réputation de la banque, sans compter les risques de litiges et les amendes réglementaires

** À la dernière clôture, l'action JEF a baissé de 37,8 % depuis le début de l'année

