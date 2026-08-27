 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Jefferies confirme son conseil sur Delivery Hero après la publication des résultats
information fournie par Zonebourse 27/08/2026 à 11:35
Ajouter Boursorama à vos sources

Jefferies maintient son conseil à Conserver sur le titre avec un objectif de cours de 41,50 EUR après l'annonce des résultats du 2e trimestre 2026.

Jefferies juge dans son étude du jour que Delivery Hero a publié d'excellents résultats, dépassant les attentes sur tous les indicateurs clés et affichant une croissance accélérée de son volume brut de marchandises (GMV).

"Sans surprise, les prévisions pour l'exercice 2026 ont été revues à la hausse pour chaque poste de dépense. L'EBITDA consensuel pour l'exercice 2026 est désormais inférieur d'environ 3% aux prévisions révisées (point médian)" indique le bureau d'analyse.

Jefferies souligne que le volume brut de marchandises (GMV) du groupe est en hausse de 3,5% au deuxième trimestre, tandis que l'EBITDA ajusté du premier semestre 2026 est supérieur de 7,8% aux prévisions.

La répartition du GMV au deuxième trimestre 2026 se caractérise par une progression de 0,4% en Europe, de 5,2% au Moyen-Orient et en Afrique du Nord (MENA), de 22,7% en Amérique et un recul de 0,5% en Asie. La marge d'EBITDA ajustée est restée stable à 1,7% par rapport à l'année précédente.

Jefferies signale également que la croissance du volume brut de marchandises (GMV) s'est accélérée. À taux de change constants et à périmètre comparable, le GMV a progressé de 11,3 % ( 8,8 % au T1 2026 et 7,9 % au T4 2025), tandis que le chiffre d'affaires a augmenté de 17,7 % ( 17,8 % au T1 2026 et 17,7 % au T4 2025). En Asie, la croissance du GMV à périmètre comparable s'est accélérée à 6,4 % ( 3 % au T1 2026 et 1,5 % au T4 2025), tandis que la croissance au Moyen-Orient et en Afrique du Nord (MENA) a atteint 17,8 % ( 17,4 % au T1 2026 et 8,3 % au T4 2025).

Les prévisions pour l'exercice 2026 ont été revues à la hausse pour tous les indicateurs, note l'analyste. La croissance du volume brut de marchandises (GMV) à taux de change constants et à périmètre comparable (hors ajustement pour les ventes à court terme) est de 9 à 11 %, soit 1 point de pourcentage par rapport à la fourchette de 8 à 10 % (contre 9,2 % précédemment et 10,1 % au premier semestre 2026).

La croissance du chiffre d'affaires est de 17 à 19 %, soit 3 points de pourcentage par rapport à la fourchette de 14 à 16 % (contre environ 16 % précédemment et 17,8 % au premier semestre 2026).

L'EBITDA ajusté est de 960 à 1 000 millions d'euros, contre "la moitié supérieure de la fourchette de 910 à 960 millions d'euros " ( 3,4% par rapport aux 948 millions d'euros précédemment et aux 427 millions d'euros au premier semestre 2026).

Le flux de trésorerie disponible (FCF) est supérieur à 250 millions d'euros (contre 233 millions d'euros précédemment).

La finalisation du rachat par Uber est toujours prévue pour le second semestre 2027. À Taïwan, elle est désormais attendue au quatrième trimestre 2026 (au lieu du second semestre 2026).

Valeurs associées

DELIV HERO
37,020 EUR XETRA +0,19%
Copyright (c) 2026 Zonebourse.com. Tous droits de reproduction réservés. Les informations et analyses diffusées par Zonebourse le sont à titre exclusivement informatif. Le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition, sans recours contre Surperformance SAS, éditrice de Zonebourse.com.

Cette analyse a été élaborée par Zonebourse et diffusée par BOURSORAMA le 27/08/2026 à 11:35:00.

Agissant exclusivement en qualité de canal de diffusion, BOURSORAMA n'a participé en aucune manière à son élaboration ni exercé aucun pouvoir discrétionnaire quant à sa sélection. Les informations contenues dans cette analyse ont été retranscrites « en l'état », sans déclaration ni garantie d'aucune sorte. Les opinions ou estimations qui y sont exprimées sont celles de ses auteurs et ne sauraient refléter le point de vue de BOURSORAMA. Sous réserves des lois applicables, ni l'information contenue, ni les analyses qui y sont exprimées ne sauraient engager la responsabilité BOURSORAMA. Le contenu de l'analyse mis à disposition par BOURSORAMA est fourni uniquement à titre d'information et n'a pas de valeur contractuelle. Il constitue ainsi une simple aide à la décision dont l'utilisateur conserve l'absolue maîtrise.

BOURSORAMA est un établissement de crédit de droit français agréé par l'Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution (« ACPR ») et par l'Autorité des Marchés Financiers (« AMF ») en qualité de Prestataire de services d'investissement et sous la surveillance prudentielle de la Banque Centrale Européenne (« BCE »).

Conformément à la réglementation en vigueur, BOURSORAMA établit et maintient opérationnelle une politique de gestion des conflits d'intérêts et met en place des mesures administratives et organisationnelles afin de prévenir, identifier et gérer les situations de conflits d'intérêts eu égard aux recommandations d'investissement diffusées. Ces règles contiennent notamment des dispositions relatives aux opérations financières personnelles afin de s'assurer que les collaborateurs de BOURSORAMA ne sont pas dans une situation de conflits d'intérêts lorsque Boursorama diffuse des recommandations d'investissement.

Le lecteur est informé que BOURSORAMA n'a aucun conflit d'intérêt pouvant affecter l'objectivité des analyses diffusées. A ce titre, le lecteur est informé qu'il n'existe pas de lien direct entre les analyses diffusées et les rémunérations variables des collaborateurs de BOURSORAMA. De même, il n'existe pas de liens financiers ou capitalistiques entre BOURSORAMA et les émetteurs concernés, en dehors des engagements contractuels pouvant régir la fourniture du service de diffusion.

Il est rappelé que les entités du groupe Société Générale, auquel appartient BOURSORAMA, peuvent procéder à des transactions sur les instruments financiers mentionnés dans cette analyse, détenir des participations dans les sociétés émettrices de ces instruments financiers, agir en tant que teneur de marché, conseiller, courtier, ou banquier de ces instruments, ou être représentées au conseil d'administration de ces sociétés. Ces circonstances ne peuvent en aucune manière affecter l'objectivité des analyses diffusées par BOURSORAMA.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

valeur

dernier

var.
CAC 40
8 375,32 -1,03%
Pétrole Brent
88,12 +0,75%
HAFFNER ENERGY
0,524 -0,19%
BIOPHYTIS
0,0701 -6,03%
2CRSI
27,58 +3,37%
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank