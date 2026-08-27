Jefferies confirme son conseil sur Delivery Hero après la publication des résultats

Jefferies maintient son conseil à Conserver sur le titre avec un objectif de cours de 41,50 EUR après l'annonce des résultats du 2e trimestre 2026.

Jefferies juge dans son étude du jour que Delivery Hero a publié d'excellents résultats, dépassant les attentes sur tous les indicateurs clés et affichant une croissance accélérée de son volume brut de marchandises (GMV).

"Sans surprise, les prévisions pour l'exercice 2026 ont été revues à la hausse pour chaque poste de dépense. L'EBITDA consensuel pour l'exercice 2026 est désormais inférieur d'environ 3% aux prévisions révisées (point médian)" indique le bureau d'analyse.

Jefferies souligne que le volume brut de marchandises (GMV) du groupe est en hausse de 3,5% au deuxième trimestre, tandis que l'EBITDA ajusté du premier semestre 2026 est supérieur de 7,8% aux prévisions.

La répartition du GMV au deuxième trimestre 2026 se caractérise par une progression de 0,4% en Europe, de 5,2% au Moyen-Orient et en Afrique du Nord (MENA), de 22,7% en Amérique et un recul de 0,5% en Asie. La marge d'EBITDA ajustée est restée stable à 1,7% par rapport à l'année précédente.

Jefferies signale également que la croissance du volume brut de marchandises (GMV) s'est accélérée. À taux de change constants et à périmètre comparable, le GMV a progressé de 11,3 % ( 8,8 % au T1 2026 et 7,9 % au T4 2025), tandis que le chiffre d'affaires a augmenté de 17,7 % ( 17,8 % au T1 2026 et 17,7 % au T4 2025). En Asie, la croissance du GMV à périmètre comparable s'est accélérée à 6,4 % ( 3 % au T1 2026 et 1,5 % au T4 2025), tandis que la croissance au Moyen-Orient et en Afrique du Nord (MENA) a atteint 17,8 % ( 17,4 % au T1 2026 et 8,3 % au T4 2025).

Les prévisions pour l'exercice 2026 ont été revues à la hausse pour tous les indicateurs, note l'analyste. La croissance du volume brut de marchandises (GMV) à taux de change constants et à périmètre comparable (hors ajustement pour les ventes à court terme) est de 9 à 11 %, soit 1 point de pourcentage par rapport à la fourchette de 8 à 10 % (contre 9,2 % précédemment et 10,1 % au premier semestre 2026).

La croissance du chiffre d'affaires est de 17 à 19 %, soit 3 points de pourcentage par rapport à la fourchette de 14 à 16 % (contre environ 16 % précédemment et 17,8 % au premier semestre 2026).

L'EBITDA ajusté est de 960 à 1 000 millions d'euros, contre "la moitié supérieure de la fourchette de 910 à 960 millions d'euros " ( 3,4% par rapport aux 948 millions d'euros précédemment et aux 427 millions d'euros au premier semestre 2026).

Le flux de trésorerie disponible (FCF) est supérieur à 250 millions d'euros (contre 233 millions d'euros précédemment).

La finalisation du rachat par Uber est toujours prévue pour le second semestre 2027. À Taïwan, elle est désormais attendue au quatrième trimestre 2026 (au lieu du second semestre 2026).