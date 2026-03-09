 Aller au contenu principal
Jefferies chute après la rétrogradation de l'action par Morgan Stanley
information fournie par Reuters 09/03/2026 à 16:28

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

9 mars - ** Les actions de la banque d'investissement Jefferies JEF.N chutent de 3 % à 37,13 $

** Morgan Stanley rétrograde JEF de "surpondéré" à "équipondéré"; abaisse la prévision de cours de 78 $ à 49 $, ce qui représente une hausse de 28 % par rapport à la dernière clôture de l'action

** Morgan Stanley cite l'incertitude élevée concernant le risque de crédit et le risque juridique pour justifier l'abaissement de la note ** Western Alliance WAL.N a intenté vendredi une action en justice contre JEF pour ne pas avoir effectué un paiement de 126,4 millions de dollars qu'elle devait à la banque régionale; JEF affirme que l'action en justice de WAL est "sans fondement"

** Morgan Stanley a également cité l'exposition de JEF à la banque hypothécaire britannique Market Financial Solutions qui s'est effondrée ** Selon nous, la principale incertitude juridique concernant JEF/WAL est de savoir si l'accord d'abstention

a la priorité sur les conditions de non-recours du prêt - Morgan Stanley

** Quatre courtiers sur six considèrent l'action comme "achetée" ou plus élevée et deux comme "conservée"; la prévision médiane est de 71 $ - données compilées par LSEG

** A la dernière clôture, l'action JEF a baissé de 38% depuis le début de l'année

