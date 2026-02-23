Jefferies abaisse son objectif de cours sur Airbus
23/02/2026
Selon Jefferies, les perspectives 2026 conduisent à revoir à la baisse les hypothèses de livraisons ainsi que la contribution supplémentaire à l'EBIT par appareil, ce qui se traduit par une réduction des estimations de bénéfice par action de 8%/14%/12% sur 2026/27/28. Le bureau d'analyses évoque une montée en cadence plus lente que prévu et une amélioration plus progressive des marges.
La note indique que si certains éléments pourraient soutenir la rentabilité (notamment des hausses contractuelles de prix liées à l'inflation ou un impact moindre des droits de douane) leur effet potentiel resterait limité, de l'ordre d'environ 0,2 milliard d'euros. Le broker souligne également que l'exercice 2026 ne bénéficierait pas d'un effet de gamme aussi favorable qu'en 2025 au sein de la famille A320.
Enfin, le rapport met en avant l'absence de catalyseurs à court terme, avec des premiers vols et des livraisons encore modestes en début d'année, et considère que la valorisation actuelle, à 16,9x les résultats attendus à 12 mois, ne constitue pas un point d'entrée suffisamment attractif au regard des moyennes historiques.
Valeurs associées
|186,7400 EUR
|Euronext Paris
|-1,58%
