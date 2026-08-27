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27 août - ** Jefferies abaisse son objectif de cours pour Alliant Energy, fournisseur de services d'électricité et de gaz naturel LNT.O ; maintient sa recommandation à "acheter"

** La société de courtage abaisse son objectif de cours de 86 $ à 80 $, ce qui laisse tout de même entrevoir un potentiel de hausse de 16% par rapport au dernier cours de clôture de l'action

** Elle estime que LNT pourrait revoir à la hausse ses prévisions de BPA grâce à de nouvelles annonces concernant des centres de données, probablement d’ici la fin de l’année

** Sur 14 sociétés de courtage, 8 attribuent à l’action la recommandation "acheter" et 6 "conserver"; l’objectif de cours médian s’établit à 78,75 dollars – données compilées par LSEG

** À la dernière clôture, le titre avait progressé d’environ 6% depuis le début de l’année