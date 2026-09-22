Jefferies abaisse la recommandation sur Valero Energy à « conserver » ; le cours de l'action recule

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))
22 septembre - ** L'action Valero Energy VLO.N a reculé de 1,9 % à 385,80 dollars avant l'ouverture du marché
** Jefferies a abaissé sa recommandation sur le titre, la faisant passer de « acheter » à « conserver »
** La société de courtage indique qu'elle « apprécie la stratégie de la direction ainsi que l'allocation du capital et les rendements », mais que le rapport risque/rendement « justifie » cette notation
** « Les marges de raffinage ont atteint de nouveaux sommets cette année (portées par le diesel) en raison des dégâts subis par les raffineries du Moyen-Orient et des perturbations persistantes des flux dans le détroit d’Ormuz, ainsi que des arrêts de raffineries russes et des restrictions à l’exportation », explique Jefferies
** À la clôture d’hier, le titre affichait une hausse de 141,6 % depuis le début de l’année
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