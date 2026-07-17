Jefferies abaisse la recommandation sur ONEOK à "conserver" en raison des perspectives moroses concernant le Bakken

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

17 juillet - ** Jefferies abaisse la recommandation sur l'opérateur américain de gazoducs ONEOK OKE.N de "acheter" à "conserver"

** La société a également abaissé son objectif de cours de 100 à 95 dollars, ce qui représente une hausse de 2,2 % par rapport au dernier cours de clôture de l'action jeudi

** La société explique que cette révision à la baisse s’explique par une perte de confiance dans une accélération significative de la croissance dans le bassin de Bakken, malgré la récente remontée des cours du pétrole, les producteurs continuant à privilégier la discipline en matière d’investissement, la rentabilité et le maintien d’une production stable dans ce bassin qui arrive à maturité

** Le Bakken est l’une des plus grandes régions productrices de pétrole aux États-Unis et un marché clé pour les activités de transport et de stockage d’ONEOK

** "Par ailleurs, Waha a connu un revirement positif, ce qui devrait limiter le potentiel de hausse des ventes pour le reste de l’année; nous estimons donc qu’il y a peu de chances que les prévisions soient à nouveau revues à la hausse" – Jefferies

** L’analyste ajoute que la pression potentielle sur les redevances dans le Bakken et la valorisation élevée d’OKE laissent une marge de hausse limitée, compte tenu de ses perspectives de croissance modestes

** Sur 22 courtiers, 12 attribuent à l’action la recommandation "acheter" ou supérieure, et 10 "conserver"; leur objectif de cours médian est de 95 dollars – données compilées par LSEG

** À la clôture d’hier, OKE affichait une hausse de 26,5 % depuis le début de l’année