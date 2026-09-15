Jean Smart et Matthew Rhys entrent dans l'histoire aux Emmy Awards

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* Smart franchit une étape importante aux Emmy Awards avec cinq récompenses pour “Hacks”

* Rhys remporte deux prix pour “Widow's Bay” et “The Beast in Me”

* L'Académie rend hommage à Michael J. Fox pour son engagement en faveur de la lutte contre la maladie de Parkinson

(Ajout de récompenses supplémentaires, paragraphes 1 à 7, et des apparitions de Michael J. Fox et Taylor Swift, paragraphes 13 à 17)

par Lisa Richwine et Danielle Broadway

Jean Smart a remporté son cinquième Primetime Emmy Award pour son interprétation d'une humoriste tenace dans “Hacks”, tandis que Matthew Rhys est devenu la première personne à remporter deux prix d'interprétation principale lors d'une même cérémonie, alors que les stars d'Hollywood célébraient lundi le meilleur de la télévision.

Cette distinction fait de Jean Smart la première actrice à remporter l’Emmy de la meilleure actrice dans une série comique pour chacune des saisons de la série. “Hacks” a diffusé sa dernière saison sur HBO Max cette année.

“Quelle aventure!”, s’est exclamée Jean Smart sur scène après avoir remercié les créateurs de la série.

Julia Louis-Dreyfus, qui a remporté le prix de la meilleure actrice dans une série comique pour six des sept saisons de “Veep”, est la seule femme à s’être approchée de ce record établi par Smart.

Rhys a remporté le prix du meilleur acteur dans une série comique pour la comédie d’horreur “Widow’s Bay” ( AAPL.O , Apple TV), ainsi que celui du meilleur acteur dans une mini-série pour le thriller psychologique “The Beast in Me” ( NFLX.O , Netflix).

Les Emmy Awards ont offert une rare soirée de fête alors qu’Hollywood est aux prises avec des réductions de production, des inquiétudes liées à l’intelligence artificielle et le projet d’acquisition par Paramount Skydance PSKY.O de Warner Bros. Discovery WBD.O , propriétaire de HBO, une opération qui a divisé le secteur et fait l’objet de recours juridiques.

Noah Wyle, la star de “The Pitt”, a déclaré qu’il se sentait “submergé” d’émotion après avoir remporté son deuxième Emmy d’affilée pour son interprétation du Dr “Robby” Robinavitch dans cette série médicale se déroulant dans un centre de traumatologie de Pittsburgh. La série était la grande favorite pour le prix suprême de la soirée, celui de la meilleure série dramatique.

Se décrivant comme un “enfant d’Hollywood”, Noah Wyle a déclaré au public des Emmy Awards: “C’est le seul club dont j’ai toujours rêvé de faire partie. Merci de m’avoir accepté parmi vous.”

Parmi les autres récompenses, Stephen Root, la star de “Widow’s Bay”, a créé la surprise en devançant le favori Harrison Ford, de “Shrinking”, dans la catégorie du meilleur acteur dans un second rôle dans une comédie.

Le prix de la meilleure actrice dans une série dramatique a été décerné à Rhea Seehorn, qui incarne une femme misanthrope en guerre contre une collectivité extraterrestre d'une gentillesse sans faille dans la nouvelle série Apple TV “Pluribus”. Il s'agissait de son premier Emmy. Rhea Seehorn s’est adressée à ses collègues nominées, notamment Keri Russell, la vedette de “The Diplomat”, et Zendaya de “Euphoria”, en citant la militante féministe Gloria Steinem, décédée ce mois-ci à l’âge de 92 ans.

“Nous sommes liées, pas classées. C’est ce que je ressens pour vous toutes, mes chères femmes,” a déclaré Rhea Seehorn.

Les lauréats des Emmy Awards sont désignés par plus de 27 000 scénaristes, réalisateurs, comédiens, producteurs et techniciens membres de la Television Academy.

FOX HONORÉ POUR SON ENGAGEMENT HUMANITAIRE

L’Académie a rendu hommage à Michael J. Fox lors de la cérémonie pour son engagement en faveur de la recherche et du traitement de la maladie de Parkinson.

S’exprimant depuis son fauteuil roulant, Michael J. Fox a déclaré que le soutien d’Hollywood lui avait permis de continuer à jouer après avoir lui-même reçu un diagnostic de la maladie de Parkinson. “C’est parce que vous m’avez soutenu,” a-t-il déclaré à l’assistance.

Mariska Hargitay, star de la série dramatique de NBC “Law & Order: Special Victims Unit”, a animé la cérémonie, rompant ainsi avec la tradition qui voulait qu’un humoriste en soit le maître de cérémonie. L’événement a été diffusé en direct sur NBC et en streaming sur Peacock CMCSA.O .

“C’est beaucoup de pression, mais c’est tellement rassurant de voir autant de visages familiers ici, et je ne parle pas seulement du nombre d’entre vous que j’ai arrêtés dans "SVU"”, a déclaré Mariska Hargitay au public.

Dans un sketch préenregistré, le personnage d’Olivia Benson, incarné par Mariska Hargitay dans “SVU”, tentait de rassembler des indices pour déterminer si la chanteuse Taylor Swift, nominée cette année aux Emmy Awards pour un film de concert, assisterait à la cérémonie.

Swift a fait une apparition surprise dans ce sketch, dans le rôle d’une inspectrice débutante qui faisait remarquer que les catégories dans lesquelles la chanteuse était en lice avaient déjà été récompensées lors d’une cérémonie distincte une semaine plus tôt. Benson a correctement déduit que Swift serait à Kansas City pour regarder son mari, Travis Kelce, jouer lors du Monday Night Football.