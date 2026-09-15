Jean Smart entre dans l'histoire des Emmy Awards avec sa cinquième victoire pour “Hacks”

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* Les stars de la télévision foulent le tapis bleu

* Plus de 27 000 membres de l'Académie de la télévision désignent les lauréats

* Kate O'Flynn également récompensée pour « Widow's Bay »

(Mise à jour avec les premiers prix, paragraphes 1 à 7)

par Lisa Richwine et Danielle Broadway

Jean Smart a remporté lundi son cinquième Emmy pour son interprétation d'une humoriste tenace dans « Hacks », devenant ainsi la première actrice à remporter le prix de la meilleure actrice dans une série comique pour chacune des saisons de la série.

Dans « Hacks », Smart incarnait Deborah Vance, une humoriste septuagénaire qui se battait pour rester dans le coup. La série a diffusé sa dernière saison sur HBO Max cette année.

“Quelle aventure!”, s’est exclamée Jean Smart sur scène après avoir remercié les créateurs de la série.

Julia Louis-Dreyfus, qui a remporté le prix de la meilleure actrice dans une série comique pour six des sept saisons de « Veep », est la seule femme à s’être approchée de cet exploit de Jean Smart.

Le prix de la meilleure actrice dans un second rôle dans une série comique a été décerné à Kate O’Flynn, qui incarne une assistante de maire excentrique dans la comédie d’horreur « Widow’s Bay », une production Apple TV AAPL.O .

Mariska Hargitay, vedette de la série dramatique de NBC « Law & Order: Special Victims Unit », a animé la cérémonie, rompant ainsi avec la tradition qui voulait qu’un humoriste assure la présentation. L’événement a été diffusé en direct sur NBC et en streaming sur Peacock CMCSA.O .

“C’est beaucoup de pression, mais c’est tellement rassurant de voir autant de visages familiers ici, et je ne parle pas seulement du nombre d’entre vous que j’ai arrêtés dans SVU”, a déclaré Mariska Hargitay à l’assistance.

TINSELTOWN SUR LES DENTS

Les Emmys ont offert une rare soirée de fête alors qu’Hollywood est aux prises avec des réductions de production, des inquiétudes liées à l’intelligence artificielle et le projet de rachat de Warner Bros Discovery WBD.O , propriétaire de HBO, par Paramount Skydance PSKY.O – une opération qui a divisé le secteur et fait l’objet de recours juridiques.

« The Pitt », la série de HBO Max qui se déroule dans un centre de traumatologie de Pittsburgh, était donnée favorite pour remporter le prix de la meilleure série dramatique – la plus haute distinction de la soirée – pour la deuxième année consécutive. Parmi ses concurrents figure la nouvelle venue « Pluribus », une série d’Apple TV AAPL.O qui raconte l’histoire d’une femme en guerre contre un esprit collectif extraterrestre. Wyle, la star de « The Pitt », est l’un des principaux prétendants à un deuxième Emmy d’affilée dans la catégorie du meilleur acteur.

Les lauréats des Emmy Awards sont désignés par plus de 27 000 scénaristes, réalisateurs, acteurs, producteurs et techniciens membres de la Television Academy.