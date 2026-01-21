JD Sports se prépare à une croissance mitigée en raison de la faiblesse de la demande au Royaume-Uni et en Europe

Ventes comparables du Groupe en baisse de 1,8% sur les 9 semaines au 3 janvier

Ventes comparables en Amérique du Nord en hausse de 1,5%

Ventes comparables au Royaume-Uni en baisse de 5,3%, Europe en baisse de 3,4%

Prévisions de bénéfices pour 2025/26 conformes aux attentes du marché

Prévoit une "croissance modérée du marché" en 2026/27

(Ajoute des actions au paragraphe 5, des détails aux paragraphes 8 à 10) par James Davey

Le distributeur britannique de vêtements de sport JD Sports Fashion JD.L a fait état mercredi d'une baisse de ses ventes sous-jacentes au cours de la période clé de Noël, la demande plus forte aux États-Unis ayant été contrebalancée par des tendances plus faibles au Royaume-Uni et en Europe.

Le groupe coté au FTSE 100, qui réalise environ 40 % de son chiffre d'affaires en Amérique du Nord grâce à ses magasins JD Sports, Hibbett, DTLR et Shoe Palace, a déclaré que les ventes à périmètre constant ont baissé de 1,8 % au cours des neuf semaines précédant le 3 janvier, contre une baisse de 1,7 % au troisième trimestre .

Les ventes à périmètre constant ont augmenté de 1,5 % en Amérique du Nord, mais ont baissé de 5,3 % au Royaume-Uni et de 3,4 % en Europe. Elles ont augmenté de 2,8 % en Asie-Pacifique.

Le groupe a déclaré qu'il avait constaté une résistance continue des ventes de vêtements, mais une baisse des ventes de chaussures dans ce que le directeur général Regis Schultz a qualifié de "contexte de consommation volatile".

Les actions de JD Sports étaient en hausse de 2,2 % dans les premiers échanges, réduisant les pertes de l'année dernière à 4,4 %, ce qui reflète la pression exercée sur la clientèle principale du groupe, plus jeune et moins fortunée, un marché alimenté par les rabais et une baisse de la demande pour les produits Nike NKE.N , qui représentent environ 45 % de son chiffre d'affaires.

JD SPORTS MET EN GARDE CONTRE LA FAIBLESSE DE LA CROISSANCE À VENIR

Le groupe s'attend à ce que le bénéfice avant impôts et éléments d'ajustement pour l'exercice clos fin janvier 2026 soit conforme aux attentes actuelles du marché, à savoir 849 millions de livres (1,14 milliard de dollars), en baisse par rapport aux 923 millions de livres réalisés en 2024/25.

Il a également averti qu'il prévoyait actuellement une période de "croissance modérée du marché" pour son exercice 2026/27.

Il a déclaré que cette évaluation était basée sur les faibles perspectives de dépenses pour sa clientèle démographique principale et parce que ses principaux partenaires de marque sont dans "les premiers stades du pipeline d'innovation".

Mais le groupe a déclaré qu'il s'attendait toujours à surperformer le marché.

Les mises à jour commerciales ce mois-ci de Tesco

TSCO.L , Sainsbury's SBRY.L , Marks & Spencer MKS.L et Primark ABF.L ont montré que les Britanniques donnaient la priorité à la nourriture de fête mais réfléchissaient à deux fois avant d'acheter des vêtements et des cadeaux pour Noël. (1 $ = 0,7444 livre)