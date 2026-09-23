JD Sports fait mieux que prévu, sans parvenir à rassurer

JD Sports a fait état mercredi matin de résultats semestriels supérieurs aux attentes du marché et confirmé ses objectifs annuels, des annonces qui ne parvenaient pas à dissiper les inquiétudes persistantes des investisseurs autour de la morosité du marché des chaussures et des vêtements de sport.

Le spécialiste britannique des sneakers a dévoilé un bénéfice imposable de 282 millions de livres au titre des six mois clos début août, en baisse de 19,7% en données publiées par rapport au profit avant impôts de 351 millions présenté sur la même période de l'exercice précédent.

C'est un peu mieux que le consensus, qui visait 279 millions.

Le groupe indique avoir bouclé son premier semestre fiscal avec une trésorerie nette excédentaire de 168 millions de livres, un élément encourageant alors qu'il a démarré le mois dernier un plan de rachat d'actions de 200 millions.

S'agissant de ses perspectives, le détaillant a confirmé sa prévision d'un bénéfice imposable compris entre 700 et 800 millions de livres sur l'ensemble de l'exercice, pour un flux de trésorerie disponible (free cash flow) toujours attendu entre 460 et 520 millions.

Une trésorerie solide, mais des perspectives incertaines

Si les analystes saluent dans l'ensemble la capacité de l'entreprise à protéger ses prix et à éviter des offres promotionnelles trop intenses, ainsi que son potentiel de développement à l'international, ils disent aussi s'inquiéter des perspectives encore très incertaines de son marché.

"Le climat reste compliqué pour la mode sportive et les ventes peinent à décoller", font remarquer les équipes de RBC.

"On estime que Nike et adidas représentent à eux deux entre 53 et 54% du chiffre d'affaires, ce qui fait souffrir l'enseigne sachant que les deux géants sont actuellement en train de procéder à un renouvellement de leurs gammes", souligne le broker canadien.

"Pour ne rien arranger, le pouvoir d'achat des jeunes - la cible clé de JD - demeure sous pression face à une concurrence toujours farouche", conclut-il, maintenant au passage son opinion "performance sectorielle" et un objectif de cours de 95 pence.

A la Bourse de Londres, l'action JD cédait 2,7% à 76,6 pence mercredi matin dans le sillage de cette publication, accusant au passage l'une des plus fortes baisses de l'indice Europe STOXX 600.