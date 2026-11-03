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JD.com obtient l'autorisation de l'UE pour l'acquisition de l'allemand Ceconomy
information fournie par Reuters 03/11/2026 à 13:34

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par Inti Landauro et Foo Yun Chee

Le géant chinois du commerce en ligne JD.com 9618.HK a annoncé mardi avoir obtenu un accord sous conditions de l'Union européenne pour son acquisition, d'un montant de 2,5 milliards de dollars (2,24 milliards d'euros), du détaillant allemand d'électronique Ceconomy CECG.DE .

Le groupe dit prévoir de finaliser la transaction d'ici le 12 novembre.

Cette acquisition permettra à l'un des plus grands détaillants chinois de se développer hors de son marché national grâce aux enseignes de produits électroniques phares détenues par Ceconomy - MediaMarkt et Saturn.

Une source proche du dossier avait dit à Reuters le mois dernier que la Commission européenne, l'autorité de concurrence de l'UE, s'apprêtait à approuver l'opération en vertu du règlement sur les subventions étrangères, qui vise les aides d'État étrangères déloyales.

La Commission craignait initialement que les subventions reçues par JD.com de la part de la Chine soient source de distorsion de la concurrence dans le marché intérieur de l'Union européenne.

Mais, dans un communiqué, l'exécutif européen a recensé une série d'engagements pris par JD.com, dont celui, par exemple, d'effectuer des transactions intragroupe entre JD.com et Ceconomy aux conditions du marché.

"La Commission a constaté que ces engagements remédiaient pleinement et effectivement à la distorsion résultant des subventions étrangères recensées (...) Les engagements ont une durée de validité de 10 ans", souligne la Commission.

Le groupe chinois a ajouté que ces mesures empêcheront tout subventionnement croisé des activités européennes de JD.com.

"Notre ambition est d’aider Ceconomy à accélérer sa croissance de manière durable, à renforcer encore sa position concurrentielle en Europe et à continuer d’innover sur un marché de la distribution en pleine évolution", a déclaré Sandy Xu, PDG de JD.com, dans un communiqué.

(Par Sudip Kar-Gupta and Inti Landauro; version française Matthieu Huchet)

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