La gueule de bois après l'euphorie à Wall Street

Wall Street, la rue où siège la Bourse de New York. (Crédits: Adobe Stock)

Les indices américains chutent ce jeudi après leur envolée de mercredi. Après deux heures de cotations, le Dow Jones et le S&P 500 perdent respectivement 2,33% et 3,38%. alors que le Nasdaq 100 trébuche lourdement de 4,41%. Le soulagement lié à la victoire démocrate laisse place aux interrogations sur les investissements dans l'intelligence artificielle. Les résultats des entreprises creusent les écarts entre les valeurs, alors que le pétrole rebondit. Les statistiques économiques, elles, apportent un peu de positif.

Fin d'une brève euphorie à Wall Street. Après avoir salué la victoire écrasante des démocrates aux élections de mi-mandat, les investisseurs reviennent à la réalité économique. Les indices évoluent tous dans le rouge depuis l'ouverture. Et assez largement. Après deux heures de cotations, le Dow Jones baisse de 2,33% et le S&P 500 de 3,38%. Le Nasdaq Composite, particulièrement exposé à la technologie, accuse déjà une chute de 4,41%. Les gains de mercredi, respectivement de 3,03%, 1,58% et 1,44%, sont ainsi effacés.

Aussi surprenant que cela pouvait paraitre, le résultat électoral avait d'abord rassuré hier. "Sur les marchés financiers, la victoire des démocrates dans les deux chambres correspond au scénario largement anticipé par les investisseurs", justifie David Taieb, directeur des investissements en actifs cotés chez Sienna. En effet, un Congrès démocrate limite la marge de manoeuvre de Donald Trump et peut rendre la politique économique plus prévisible. L'affaiblissement de l'omniprésent président américain nourrit également l'espoir d'une issue diplomatique à la guerre en Iran.

Mais le partage du pouvoir ne garantit pas l'apaisement. Le président Trump conserve son droit de veto : les démocrates devront donc composer avec la Maison-Blanche pour faire adopter de nouvelles lois. Cette situation peut freiner les changements de politique trop brusques, mais aussi provoquer des blocages, notamment lors des discussions budgétaires de 2027.

L'intelligence artificielle concentre les inquiétudes

Dans la tech, les investisseurs redoutent un ralentissement de la construction des centres de données nécessaires à l'intelligence artificielle. Leur consommation d'eau et d'électricité suscite des critiques. Des contraintes supplémentaires pourraient retarder les projets et réduire les commandes de puces et d'équipements. Les semiconducteurs avaient déjà manqué le rebond de mercredi. "La surprise vient toutefois des semi-conducteurs, qui n'ont pas participé au mouvement, bien au contraire. Ce moteur essentiel de Wall Street semble avoir calé", observait ce jeudi matin Antoine Andreani, directeur de la recherche à XTB France. L'ouverture aujourd'hui s'est transformée en purge pour le secteur.

David Taieb invite toutefois à relativiser le risque politique. "Les craintes d'une interdiction nationale des centres de données sont excessives, compte tenu du soutien de Donald Trump à cette technologie", explique-t-il. Il reste confiant dans les perspectives bénéficiaires des entreprises technologiques, dont il juge les valorisations trop faibles au regard des fondamentaux.

Dans l'actualité des valeurs

Après deux heures de cotation à Wall Street, Qualcomm perdait plus de 12%, pénalisé par les difficultés des puces destinées aux smartphones. Le prix élevé des mémoires pèse notamment sur la demande de téléphones. Arm reculait d'environ 11% : malgré des résultats supérieurs aux attentes, ses prévisions n'ont pas convaincu les investisseurs. La sanction était également sévère pour Snap, en baisse d'environ 14,1%, après des revenus et une progression du nombre d'utilisateurs inférieurs aux prévisions.

A l'inverse, AppLovin bondissait d'environ 30%, porté par ses résultats et par une augmentation de 3,2 milliards de dollars de son programme de rachats d'actions. Côté conso, Tapestry bénéficie du relèvement de ses objectifs annuels. La maison mère de Coach profite du succès de ses sacs auprès des jeunes clients aisés et d'une forte progression de ses ventes en Chine.

Le pétrole flambe et reste décisif

Autre donnée importante, le rebond du pétrole freine l'optimisme. Après sa chute de mercredi, le WTI remonte de près de 2%, autour de 97 dollars le baril. Les investisseurs espèrent une désescalade avec l'Iran, mais celle-ci reste encore à concrétiser. "Le prochain catalyseur concerne maintenant le détroit d'Ormuz", pointe David Taieb. Une énergie durablement moins chère pourrait soulager les ménages, réduire les coûts des entreprises et freiner l'inflation. Le responsable de Sienna estime ainsi qu'un apaisement accompagné d'un pétrole inférieur à 100 dollars le baril apporterait un soutien important aux actions mondiales. A l'inverse, une remontée prolongée du brut affaiblirait l'un des principaux arguments qui ont soutenu les marchés mercredi.

L'économie américaine tient bon

Pour trouver des signaux encourageants, il faut regarder les statistiques économiques du jour. Les inscriptions hebdomadaires au chômage se sont établies à 189 000, contre 196 000 attendues et 195 000 la semaine précédente. Ce faible niveau montre surtout que les entreprises licencient peu. Mais pas nécessairement qu'elles recrutent davantage... Elles produisent aussi plus efficacement. La productivité non agricole a augmenté de 3,6% en rythme annualisé au troisième trimestre, contre 2,8% attendus. La production a progressé de 3,7%, pour seulement 0,1% d'heures travaillées supplémentaires. Cette amélioration a plus que compensé la hausse de 2,9% de la rémunération horaire : le coût du travail par unité produite a diminué de 0,7%. C'est un soutien aux marges et un facteur susceptible de limiter les hausses de prix.

Ces chiffres ne garantissent toutefois pas une détente rapide des taux, alors que l'activité résiste. Après le soulagement électoral, Wall Street attend maintenant des signaux clairs : des bénéfices solides et une inflation mieux maîtrisée. Mais aussi un apaisement au Moyen-Orient, qui est plus que souhaité.