JCDecaux séduit les analystes grâce au numérique, l'action grimpe

(Zonebourse.com) - Le numéro un mondial de la publicité extérieure grimpe de 7,27%, à 27,14 euros, ce jeudi matin. Sa croissance dépasse ses prévisions au troisième trimestre, portée par le numérique et les transports. Les perspectives de fin d'année rassurent aussi les analystes.

JCDecaux fait mieux que prévu. Le groupe, qui vend des espaces publicitaires dans les rues, les transports et les aéroports, a réalisé un chiffre d'affaires ajusté de 1,01 milliard d'euros au troisième trimestre, en hausse de 9,1%. A périmètre et taux de change constants, la croissance atteint 6,6%, contre environ 5% annoncés. Un chiffre d'affaires qui est "au-delà des attentes", selon Jean-Charles Decaux, président du directoire et codirecteur général.

Les transports créent la surprise. Leurs revenus progressent de 7,7% en organique, contre 4,5% attendus par TP ICAP Midcap. Le mobilier urbain avance de 7,3%. L'affichage reste en retrait, à 1,4%, notamment en raison de la réduction du parc de panneaux en France.

Le groupe prévoit encore environ 6% de croissance au quatrième trimestre, à périmètre et changes constants. Ces résultats confirment une "croissance solide tirée par le digital", estime Sarah Thirion, stratégiste actions chez TP ICAP Midcap, qui juge cette prévision "rassurante".

Alpha Value maintient sa recommandation "Ajouter"

Le numérique représente désormais 45,4% des revenus de JCDecaux. Son chiffre d'affaires progresse de 15,3% en organique. Les achats automatisés d'espaces publicitaires accélèrent encore davantage : 37,5%. La Coupe du monde de football a également soutenu l'activité.

Pour AlphaValue, cette évolution pourrait améliorer la rentabilité. "Ces évolutions sont particulièrement positives, car la publicité numérique et la publicité programmatique offrent généralement des marges plus élevées et pourraient donc améliorer la rentabilité globale du groupe, selon nous", explique le bureau d'analyse.

Les investisseurs apprécient. Le bond du matin en Bourse prolonge une hausse déjà supérieure à 63% depuis janvier à la clôture de mercredi.

Avant cette nouvelle progression, TP ICAP Midcap jugeait le titre encore peu cher par rapport à ses niveaux de valorisation historiques. "Cette décote ne reflète pas la qualité de l'exécution", souligne Sarah Thirion, de TP ICAP Midcap. AlphaValue maintient sa recommandation "Ajouter" et son objectif de 29,40 euros. Mais la hausse réduit le potentiel : à 27,14 euros, cette cible laisse une progression possible de 8,3%, contre 18,7% affichés selon le bureau.

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