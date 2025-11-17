information fournie par Reuters • 17/11/2025 à 17:44

JCDecaux renouvelle l'exploitation exclusive des espaces du métro, du tram et des bus de la STIB

JCDecaux SE JCDX.PA :

* RENOUVELLE L'EXPLOITATION EXCLUSIVE DES ESPACES PUBLICITAIRES DU MÉTRO, DU TRAM ET DES BUS DE LA STIB

* LE CONTRAT DE 8+2+2 ANS

(Rédaction de Gdansk)