JCDecaux renouvelle l'exploitation exclusive des espaces du métro, du tram et des bus de la STIB

JCDecaux SE JCDX.PA :
* RENOUVELLE L'EXPLOITATION EXCLUSIVE DES ESPACES PUBLICITAIRES DU MÉTRO, DU TRAM ET DES BUS DE LA STIB
* LE CONTRAT DE 8+2+2 ANS
Texte original
(Rédaction de Gdansk)
14,5300 EUR
Euronext Paris
0,00%
