JCDecaux remporte le contrat du mobilier urbain publicitaire de Barcelone pour 10 ans
information fournie par Reuters 27/10/2025 à 17:42

JCDecaux SE JCDX.PA :

* REMPORTE LE CONTRAT EMBLÉMATIQUE DU MOBILIER URBAIN PUBLICITAIRE DE BARCELONE POUR 10 ANS

(Rédaction de Gdansk)

