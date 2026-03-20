Hausse de 0,6% des créations d'entreprises en France en février, selon l'Insee

( AFP / SEBASTIEN DUPUY )

Le nombre de créations d'entreprises en France, tous types d’entreprises confondus, a augmenté de 0,6% en février par rapport au mois précédent, selon des données corrigées des variations saisonnières et des effets des jours ouvrables publiées par l'Insee vendredi.

C'est le deuxième mois consécutif de hausse, après +0,1% en janvier.

En février, les immatriculations de micro-entrepreneurs ont augmenté de 1,4% et les créations d'entreprises individuelles classiques ont rebondi de 0,8%, après avoir reculé en janvier. A l'inverse, le nombre de créations de sociétés a diminué de 1,5% en février.

En données corrigées, il y a eu 104.280 créations d'entreprises le mois dernier, dont près des deux tiers (68.522) sont des immatriculations de micro-entrepreneurs, plus d'un quart (26.525) concernant des sociétés, a précisé l'institut statistique national. S'y ajoutent 9.233 entreprises individuelles classiques.

Les créations d'entreprises, même si toutes ne se révèleront pas viables, affichent un niveau encourageant en France ces dernières années. Leur nombre avait atteint un record en 2025, qui ne s'explique pas uniquement par l'auto-entrepreneuriat.

"En données brutes, le nombre total d'entreprises créées sur les douze derniers mois (mars 2025 à février 2026) s'accroît de 7,3% par rapport à la même période un an auparavant", a relevé l'Insee.

Par secteur, les créations d'entreprises ont progressé en février dans le commerce (+2,6%), le secteur enseignement, santé et action sociale (+2,5%) et dans les services aux ménages (+3,6%). En revanche, elles ont baissé dans la construction (-2,2%) et l'industrie (-2,0%).