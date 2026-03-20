information fournie par Boursorama avec AFP • 20/03/2026 à 13:22

Novartis achète un traitement contre le cancer du sein à Synnovation Therapeutics

( AFP / GABRIEL MONNET )

Le géant pharmaceutique suisse Novartis se renforce dans les traitements contre le cancer du sein en rachetant un médicament expérimental au groupe américain Synnovation Therapeutics, a-t-il annoncé vendredi.

Novartis a conclu un accord avec cette société de biotechnologie pour acquérir sa filiale appelée Pikavation Therapeutics pour 2 milliards de dollars (1,7 milliard d'euros), auxquels pourra ensuite s'ajouter jusqu'à 1 milliard de dollars de paiements d'étapes, a-t-il indiqué dans un communiqué.

Cette filiale possède un portefeuille de programmes de développement incluant un traitement appelé SNV4818 en cours d'étude de phase 1 à 2, précise Novartis dans son communiqué.

Ce traitement, destiné au cancer du sein de type HR+/HER2- porteur d'une mutation dite PIK3CA, vise à cibler plus précisément les tumeurs malades tout en épargnant les cellules normales, explique Novartis.

La transaction, sujette à autorisation règlementaire, devrait être finalisée durant le premier trimestre.

Le groupe suisse avait déjà indiqué en début d'année qu'il souhaitait se renforcer dans l'oncologie, a réagi Urban Fritsche, analyste à la Banque cantonale de Zurich, pour qui cette transaction ressort donc comme "un premier pas" dans cette direction.

Il s'attend à d'autres "acquisitions similaires au cours des prochains mois", note-t-il dans un commentaire boursier.

Des traitements pour ce type de mutation sont déjà commercialisés, mais leur potentiel est "limité par leurs effets secondaires sévères", ajoute l'analyste, alors que ce traitement, conçu pour cibler les mutations "de manière sélective", pourrait être "mieux toléré", souligne-t-il.

A 8H34, l'action Novartis s'appréciait de 0,60%, à 117,58 francs suisses, alors que le SMI, l'indice de référence de la Bourse suisse, progressait de 0,76%.