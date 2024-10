Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client JCDecaux: nouveau contrat à Rio de Janeiro information fournie par Cercle Finance • 15/10/2024 à 07:07









(CercleFinance.com) - JCDecaux confirme que sa filiale au Brésil a remporté le contrat de Mobiliers Urbains pour l'Information (MUPI) à Rio de Janeiro : elle exploitera au moins 225 MUPI entièrement digitaux situés dans des emplacements stratégiques de la ville.



Ce contrat d'une durée de 20 ans permet à JCDecaux, présent à Rio de Janeiro depuis 2016, d'étendre ses activités à l'ensemble des zones de la ville, y compris les quartiers de la Zone Sud, tels que Copacabana, Ipanema et Leblon.



'Avec une population de plus de six millions d'habitants intramuros et 12 millions dans l'aire urbaine, Rio de Janeiro est la ville la plus visitée du Brésil, attirant chaque année deux millions de touristes', met en avant le groupe de communication extérieure.





