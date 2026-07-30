JCDecaux-CA +5,7% au S1 avec le modèle OOH premium et les plateformes digitales

(Dans le titre et le premier paragraphe, bien lire "5,7%" (et non "5,5%"))

JCDecaux JCDX.PA a fait état jeudi d'un chiffre d'affaires en croissance organique de 5,7% au premier semestre, à 1,95 milliard d'euros, le groupe français citant notamment son modèle OOH premium global et l'accélération des plateformes digitales et programmatiques.

"En ce qui concerne le troisième trimestre, avec une dynamique commerciale solide, nous prévoyons une croissance organique du chiffre d’affaires autour de +5 %, malgré les incertitudes macroéconomiques et géopolitiques", a déclaré dans un communiqué Jean-Charles Decaux, président du directoire et co-directeur général.

La marge opérationnelle semestrielle est ressortie en hausse de 16,8% à 359 millions d'euros, soit 18,4% du chiffre d'affaires.

(Rédigé par Rihab Latrache, édité par Augustin Turpin)