JCDecaux au beau fixe grâce à BofA

Le spécialiste de l'affichage extérieur occupe la deuxième place du palmarès de l'indice SBF 120, grimpant de plus de 5% peu avant 12h00, grâce à un relèvement de recommandation de Bank of America qui est passé à l'achat sur le dossier.

BofA a relevé son objectif de cours sur JCDecaux à 23 euros, estimant que le groupe dispose de plusieurs relais susceptibles de soutenir sa croissance dans les prochains trimestres.

Les analystes se disent "davantage convaincus de la solidité du chiffre d'affaires", soulignant la progression continue des audiences dans l'affichage extérieur, l'essor des revenus programmatiques et la signature de nouveaux contrats. Ils estiment également que les difficultés rencontrées au Moyen-Orient devraient progressivement s'atténuer.

La banque met notamment en avant les récents gains de contrats à Stockholm, Barcelone et Denver, tout en identifiant d'autres opportunités significatives dans les aéroports espagnols ainsi qu'à San Francisco, Phoenix et Chicago.

Résultats trimestriels prévus le 30 juillet

BofA anticipe ainsi un retour durable de la croissance du chiffre d'affaires autour de 5%. Dans un environnement médiatique toujours plus fragmenté et confronté aux bouleversements liés à l'intelligence artificielle, l'affichage extérieur continue selon elle d'offrir des audiences à la fois résilientes et en progression.

Concernant le Moyen-Orient, les analystes reconnaissent que la situation géopolitique devrait rester instable, mais considèrent que les récents progrès des négociations de paix pourraient favoriser une reprise de la croissance du trafic passagers, un facteur favorable pour l'activité du

groupe.

Enfin, BofA juge la valorisation de JCDecaux particulièrement attractive au regard de ses niveaux historiques et des transactions récentes du secteur, avec un multiple d'entreprise d'environ six fois l'EBITDA.

JCDecaux, dont l'action grimpe de 29% depuis le début de l'année, publiera ses résultats du deuxième trimestre 2026 le 30 juillet avant l'ouverture des marchés.