JCDecaux annonce convocation d’une assemblée générale mixte

* JCDecaux tiendra assemblée générale mixte le 13 mai 2026 à Neuilly-sur-Seine. * Société a confirmé mise à disposition de la documentation explicative liée à cette assemblée. * Avis de réunion publié le 8 avril 2026 avec ordre du jour et projets de résolutions. Disclaimer: This news brief was created by Public Technologies (PUBT) using generative artificial intelligence. While PUBT strives to provide accurate and timely information, this AI-generated content is for informational purposes only and should not be interpreted as financial, investment, or legal advice. JCDecaux SE published the original content used to generate this news brief on April 22, 2026, and is solely responsible for the information contained therein.

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