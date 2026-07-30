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JCDecaux améliore sa marge opérationnelle au 1er semestre
information fournie par Zonebourse 30/07/2026 à 10:00
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JCDecaux publie, au titre du 1er semestre 2026, un résultat net part du groupe en forte hausse de 84,7% à 140,1 MEUR, ainsi qu'un résultat d'exploitation récurrent en progression de 53,5% à 136,2 MEUR, soit 7,0% du chiffre d'affaires, un taux en hausse de 220 points de base.

La marge opérationnelle du spécialiste de la communication extérieure a augmenté de 16,8% pour atteindre 359,0 MEUR, soit un taux de marge de 18,4%, en hausse de 190 points de base sur un an, en amélioration sur tous les segments, mettant en lumière "un fort levier opérationnel".

Le chiffre d'affaires du 1er semestre a augmenté de 4,6% ( 5,7% en organique) pour atteindre 1 953,9 MEUR. Le digital a enregistré une hausse organique de 14,5% et représente désormais 42,8% du chiffre d'affaires total, y compris une croissance organique de 30,9% du chiffre d'affaires programmatique.

"Notre croissance organique du chiffre d'affaires a atteint 5,7% au 2e trimestre, bien au-dessus de nos prévisions, portée par une croissance à deux chiffres du digital et par la Coupe du monde de la FIFA 2026", note Jean-Charles Decaux, président du directoire et co-directeur général de JCDecaux.

En ce qui concerne le 3e trimestre 2026, avec une dynamique commerciale solide, JCDecaux indique prévoir une croissance organique de son chiffre d'affaires d'environ 5%, "malgré les incertitudes macroéconomiques et géopolitiques".

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